Yıl sonu için yeni altın ve gümüş tahmini geldi!

Zayıflayan dolar, merkez bankalarının güçlü alımları ve artan jeopolitik gerilimlerle yükselen gümüş ve altın fiyatları için yeni bir tahmin daha geldi. Avustralyalı finans kuruluşu ANZ Group, güçlü yatırım talebi beklentisiyle yıl sonu altın fiyatı tahminlerini yükseltti. Banka ayrıca, altındaki yükselişe paralel olarak gümüş fiyatı hedefini de artırdı.

ALTIN FİYATI İÇİN YENİ TAHMİN

ANZ Group, güçlü yatırım talebi beklentisiyle yıl sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 800 dolar olarak belirlerken, gelecek haziran ayına kadar fiyatların 4 bin dolara yaklaşmasını öngörüyor. Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 bin 673,95 dolara ulaşan altın fiyatları, bu yıl şimdiye kadar yüzde 38 artış kaydetti.

ANZ analistleri, devam eden destekleyici para politikası beklentileri, artan jeopolitik gerilimler, süregelen makroekonomik zorluklar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin altın için yatırım gerekçesini güçlendirmesini bekliyor.

Banka, merkez bankalarının altın alımlarının 2025 yılında 900 ila 950 metrik ton aralığında kalacağını tahmin ediyor; bu da yılın ikinci yarısında 485 ila 500 tonluk alım anlamına geliyor. Çin Merkez Bankası, Ağustos ayında 10'uncu ay üst üste rezervlerine altın eklemişti.

GÜMÜŞ ONS BAŞINA 44,7 DOLAR OLACAK

ANZ, bu gelişmeler ışığında yıl sonu gümüş fiyat hedefini de ons başına 44,7 dolara yükseltirken, altın boğa piyasası ve güçlü ETF girişlerinin gümüşe destek verdiğini vurguladı. Spot gümüş fiyatları ise pazartesi günü ons başına 41,65 dolar ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.