Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Turizmde tarihi başarı: Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi

2024’te 56,7 milyon yabancı turist ağırlayan Türkiye, UN Tourism verilerine göre İtalya’yı geçerek dünyada en çok ziyaret edilen 4. ülke oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Bu başarı uzun vadeli stratejik vizyonun ve sürdürülebilir turizmin sonucudur.”

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Turizmde tarihi başarı: Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 13:29

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi’ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya'yı geçerek 5. sıradan 4. sıraya yükseldi.

Turizmde tarihi başarı: Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi

Türkiye 2024 yılını toplamda 62.3 milyon ziyaretçiyle kapatmış oldu.

Turizmde tarihi başarı: Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre turizm liginde ilk 5 ülke, Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İtalya oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmdeki istikrarlı yükselişini şu sözlerle değerlendirdi:

Turizmde tarihi başarı: Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi

2024 YILINDA TOPLAM 62.3 MİLYON ZİYARETÇİ

“Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün verileriyle, Türkiye’nin dünya turizmindeki yeri daha da güçlenmiş oldu. 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle beşincilikten dördüncülüğe yükselerek bu alandaki başarımızı bir kez daha tescilledik. 2024 yılında toplam ziyaretçi sayımız ise 62.3 milyon kişi oldu" dedi.

Turizmde tarihi başarı: Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi

Bakan Ersoy, bu başarının ardında uzun vadeli stratejik bir vizyonun bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
“Tarihi mirasımızı, kültürel zenginliğimizi ve doğal güzelliklerimizi dünyaya en doğru şekilde tanıtmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Güçlü altyapımız, sürdürülebilir turizm politikalarımız ve dört mevsime yayılan ürün çeşitliliğimizle Türkiye artık sadece izlenen değil, örnek alınan bir turizm ülkesi konumundadır.”

Turizmde tarihi başarı: Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi

UN Tourism raporu, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de turizmdeki liderliğini pekiştirdiğini ortaya koyuyor.

https://x.com/mehmetnuriersoy/status/1937091219307585985?s=12&t=0q4XYxsC9qmOxRPROn4MbQ

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?
Bunu yapan işverene dava yolu gözüktü! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.