Türk Hava Yolları 2025 yılında 2,2 milyar dolar esas faaliyet karı elde etti

Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren network taşıyıcısı konumunda olan Türk Hava Yolları, 2025 yılı boyunca yaşanan jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşlarının neden olduğu ekonomik belirsizlikler ile havacılık sektöründe yaşanan uçak teslim ve motor tedariği problemlerine rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Uçak üretiminde yaşanan darboğaza karşılık 2025 yılı sonunda filosunu yıllık bazda %5 büyüterek 516’ya çıkartan Ortaklığımız, “ikinci 500” dönemini 92,6 milyon yolcu ve 2,2 milyon ton kargo ile tarihinin en yüksek operasyonel sonuçları ile karşıladı.

2025 yılında Türk Hava Yolları’nın toplam gelirleri yolcu operasyonlarının güçlü katkısıyla yıllık bazda %6,3 artarak 24,1 milyar Dolar’a ulaştı. Yolcu gelirleri, uluslararası ve premium segment talebinin güçlü olmasının etkisiyle %7,4 arttı.

Küresel ticaret hacmindeki yavaşlama ve tarifelerin olumsuz etkileriyle birlikte düşen kargo birim gelirleri, %16,6 artış gösteren kargo hacmi ile telafi edildi. Bunun neticesinde; Ortaklığımız toplam 3,4 milyar Dolar kargo geliri elde etti. Devam eden enflasyon kaynaklı maliyet baskıları ve motor problemlerine rağmen Ortaklığımızın 2025 yılı Esas Faaliyet Kârı 2,2 milyar Dolar olarak kaydedildi.

2025 yılı sonuçlarını değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat “Oldukça çetin ve öngörülemez bir faaliyet ortamına rağmen 2025 yılında kaydettiğimiz finansal başarı, hızla değişen ticari ve jeopolitik koşullara çeşitlendirilmiş gelir yapımız sayesinde uyum sağlama yeteneğimizi bir kez daha gösterdi. Uzun vadeli değer üretme hedefimiz doğrultusunda 2025 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve tesis ettiğimiz stratejik iş birlikleri, küresel etki alanımızı daha da genişleterek Ortaklığımızın 100. yıl vizyonuna emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlayan mihenk taşları oldu” dedi.

