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Türk Hava Yolları yolcularına ücretsiz internet vermek için TÜRKSAT ile anlaştı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 17:07 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:29
Türk Hava Yolları yolcularına ücretsiz internet vermek için TÜRKSAT ile anlaştı

THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma sağladı. Türk Hava Yoları 2025 yılı sonu itibariyle filosunda bulunan tüm uçaklarında yolculara ücretsiz ve hızlı internet hizmeti verecek.

THY uçaklarında ücretsiz internet hizmeti verilecek. Türk Hava Yolları, bu yıl sonundan başlamak ve iki yılda tamamlanmak üzere tüm uçaklarında yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti vermek için TÜRKSAT ile anlaştı.

THY UÇAKLARINDA ÜCRETSİZ İNTERNET 

THY, filosunun büyük bir bölümünde sunduğu IFC hizmetini tüm filosuna yayacak.

Artık tüm yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı IFC hizmetini ücretsiz verecek.

THY Basın Müşavirliğinden edinilen bilgilere göre, İngiltere'deki havacılık fuarında düzenlenen imza törenini düzenlendi.

Mutabakat zabtını, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok imzaladı.

Türk Hava Yolları yolcularına ücretsiz internet vermek için TÜRKSAT ile anlaştı - 1. Resim

EN İYİ UÇAK İÇİ BAĞLANTILARI KURULACAK

THY, mevcut filosunu en yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle güçlendirmeyi hedefliyor.

Hava yolları, Tüm filosu adına en iyi IFC hizmet çözümlerini sunabilecek yerel ve uluslararası tedarikçilerle işbirliği görüşmeleri yapmaya devam ediyor. THY, Türk şirketlerine de destek sağlıyor.

Yapılan anlaşmaya göre projeyi THY'nin kabin içi sistemler üreten iştiraki TCI Aircraft Interiors ile TÜRKSAT ortaklaşa yürütecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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