Türk-İş'in asgari ücret teklifi tüm hesapları değiştirdi! Kıdem tazminatı, işsizlik ve stajyer maaşları: İşte yeni maaşlar

20 Aralık 2024 09:49 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:52

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu geçtiğimiz gün üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Ancak işçi temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren ve hükümet temsilcilerinden beklediği rakamı alamadı. Görüşmelerin ardından ilk kez zam talebini açıklayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yüzde 45'lik enflasyon oranına ek olarak yüzde 20'lik refah payı istedi. Bu talep, mevcut asgari ücrete yüzde 74 zam yapılmasını ve rakamın 29 bin 583 liraya yükseltilmesini öngörüyor. Peki, bu zam yapılırsa işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primi ve stajyer maaşlarında ne gibi değişiklikler olacak? İşte ayrıntılar...

Yeni yıla sayılı günler kala, milyonlarca çalışan ve işveren asgari ücret zammına odaklanmış durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği görüşmeler merakla yakından takip ediliyor. Komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık'ta yaptıktan sonra, ikinci toplantısını 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren bu toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Sürecin uzayacağını düşünmüyorum," diyerek taraflar arasında bir uzlaşının yakın olduğuna işaret etmişti. Üçüncü toplantı ise 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da yapıldı. Ancak işçi temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren ve hükümet temsilcilerinden beklediği rakamı alamadı. Görüşmelerin ardından TÜRK-İŞ, zam taleplerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. TÜRK-İŞ’in zam talebi 29.593 TL oldu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, dün yaptığı açıklamada asgari ücretin alım gücünün 11 bin liraya kadar düştüğünü belirtti. Atalay, asgari ücretin bir geçim ücreti olduğuna vurgu yaparak, "Rakam vermesi gerekenler hâlâ sessiz. Eğer ülkemiz ekonomik olarak iyiye gidiyorsa, bunu çalışan kesim de hissetmeli. Asgari ücretli işçiler olarak asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerinden refah payı eklenmesini istiyoruz. Talebimiz yüzde 20 refah payı eklenerek rakamın 29 bin 583 liraya çıkarılmasıdır." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 74’LÜK ZAM TALEBİ

TÜRK-İŞ'in açıkladığı yüzde 74’lük zam talebi, şu ana kadar gündeme gelen en yüksek artış oranlarından biri oldu. Daha önce bazı siyasi partiler asgari ücret için 30 bin TL ve üzeri rakamlar dile getirmişti, ancak bu komisyon düzeyinde resmileşen ilk yüksek talep oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücrette yapılacak artış, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, birçok ekonomik ve sosyal ödemeyi de etkileyecek. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası (GSS) primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve stajyer maaşları gibi kalemler asgari ücret zammına göre yeniden şekillenecek. 2025 asgari ücret zammı hem çalışanlar hem de işverenler için kritik bir önem taşıyor. Sürecin nasıl tamamlanacağı ve tarafların nihai bir uzlaşmaya varıp varamayacağı, tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor.

Türkiye Gazetesinin haberine göre Türk - İş'in teklifi üzerinden hesap yapılınca şöyle sonuç çıkıyor:

YÜZDE 74'LÜK ZAM ORANINA GÖRE YENİ ÜCRETLER

TÜRK-İŞ'in yüzde 74'lük zam talebinin gerçekleşmesi durumunda değişecek kalemler kaç TL olacak? İşte yüzde 74'lük asgari ücret zammına göre yeni rakamlar:

İŞSİZLİK MAAŞI

En yüksek: 27 bin 632 lira

Şu an ödenen rakam: 15 bin 880 lira

En düşük: 13 bin 816 lira

Şu an ödenen rakam: 7 bin 940 lira

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Yıllık: 34 bin 803 lira

Şu an ödenen rakam: 20 bin 2 lira

GSS PRİMİ

Aylık: 1.045 lira (600 lira)

Yıllık: 12 bin 529 lira

Şu an ödenen rakam: 7 bin 200 lira

STAJYER MAAŞI

8 bin 875 lira

Şu an ödenen rakam: 5 bin 100 lira

BES KESİNTİSİ ( Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü)

1.044 lira

Şu an ödenen rakam: 600 lira