TGRT Haber
16°
Ekonomi
Türk kahvesi efsanesi artık Avrupa'da! Resmen tescillendi

Türk kahvesi sevenleri mutlu edecek haber Avrupa'dan geldi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan başvuru sonucunda Türk Kahvesi, Türkiye’nin AB’de tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olacak.

Türk kahvesi efsanesi artık Avrupa'da! Resmen tescillendi

05.11.2025
Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde bugün yayımlanan duyuruyla , tarafından yapılan başvuru sonucunda ’de "Geleneksel Ürün Adı" (Traditional Specialities Guaranteed) olarak ilan edildi. 3 aylık sürecin tamamlanmasının ardından Türk Kahvesi, Türkiye’nin AB’de tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olacak.

Türk kahvesi efsanesi artık Avrupa'da! Resmen tescillendi

Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk Kahvesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle, sadece bir içecek değil; misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi.

Türk kahvesi efsanesi artık Avrupa'da! Resmen tescillendi

TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk Kahvesi’nin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa’da da tescilleniyor.

#ab
#tobb
#unesco
#türk kahvesi
#Geleneksel Ürün
#Türk Kültürü
#Ekonomi
