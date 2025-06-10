Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türk kozmetiği 3 kıtada yükseliyor! En çok talep bu 5 ülkeden

Türkiye'nin kozmetik alanında ihraç ettiği el ve ayak bakım ürünlerine, son 4 ay içinde en fazla talebin geldiği ülkeler dikkat çekti. Türkiye, hem üretim kapasitesi hem de ihracat potansiyeliyle bu alanda dikkati çekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk kozmetiği 3 kıtada yükseliyor! En çok talep bu 5 ülkeden
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 10:03

Türkiye'de kozmetik sektörünün yükselişi devam ediyor. Sektörün ürettiği dudak ve göz makyaj malzemeleri, saç bakım ürünleri, el sabunları, parfüm ve kolonyalar pek çok ülkede tercih edilirken, son zamanlarda el ve ayak bakımında kullanılan ürünler de yoğun ilgi görüyor. Kozmetik sektöründe ihraç edilen el ve ayak bakım ürünlerine, 4 ayda en fazla talep ABD, Suudi Arabistan, Irak, Rusya ve Danimarka'dan geldi.

Türk kozmetiği 3 kıtada yükseliyor! En çok talep bu 5 ülkeden

El ve ayak bakımı için özel olarak hazırlanan tırnak yağlarını, tırnak eti yumuşatıcılarını, topuk çatlak kremlerini, el ve ayak maskelerini, oje çıkarıcılarını ifade eden "manikür ve pedikür müstahzarları", ABD'den Rusya'ya, Danimarka'dan Irak'a kadar 3 kıtada müşteri buluyor.

18 MİLYONDAN FAZLA DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin "manikür ve pedikür müstahzarları" ihracatı, geçen yıl 24 milyon 190 bin 40 dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde söz konusu alanda yapılan ithalat, 5 milyon 459 bin 295 dolar oldu. Türkiye böylece el ve ayak bakım ürünlerinden, 2024'te 18,7 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti.

Türk kozmetiği 3 kıtada yükseliyor! En çok talep bu 5 ülkeden

Aynı dönemde, bu ürünlerden en fazla ihracat, 4 milyon 821 bin 402 dolarla ABD'ye yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyon 179 bin 169 dolarla Hollanda, 1 milyon 699 bin 331 dolarla Rusya, 1 milyon 569 bin 348 dolarla Danimarka ve 1 milyon 467 bin 467 dolarla Suudi Arabistan takip etti.

EN YÜKSEK İHRACAT HANGİ ÜLKEYE YAPILDI?

El ve ayak bakım ürünlerinde, bu yılın ocak-nisan döneminde 7 milyon 594 bin 584 dolarlık dış satım yapılırken, 1 milyon 671 bin 93 dolarlık dış alım gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında, söz konusu ürünlerde 5,9 milyon dolarlık dış ticaret fazlası oluştu.

Türk kozmetiği 3 kıtada yükseliyor! En çok talep bu 5 ülkeden

Aynı dönemde, bu ürünlerde en çok ihracat, 2 milyon 51 bin 302 dolarla yine ABD'ye yapıldı. Bunu sırasıyla 796 bin 811 dolarla Suudi Arabistan, 465 bin 462 dolarla Irak, 434 bin 916 dolarla Rusya ve 382 bin 608 dolarla Danimarka izledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kripto yatırımcıları dikkat! Bitcoin'de yeni rekorun ayak sesleri
Mehmet Şimşek’ten yeni destek paketi müjdesi!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.