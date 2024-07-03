Türk müteahhitlerden büyük başarı! Yurt dışında 7,6 milyar dolarlık işe imza attılar

03 Temmuz 2024 12:30 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:30

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Türk müteahhitler yurt içinde "ekonominin lokomotifi", yurt dışında ise "dünyayı inşa edenler" olarak başarı göstermeye devam ediyor.

Türkiye'nin en rekabetçi hizmet alanlarından olan yurt dışı müteahhitlik hizmetleri 7,6 milyar dolarlık iş aldı.

Türk müteahhitlik sektörü, Kovid-19 salgını ile Rusya-Ukrayna Savaşı gibi risklere rağmen yurt dışındaki başarılı performansını hız kesmeden devam ettiriyor.

YILIN İLK 6 AYINDA 7,6 MİLYAR DOLARLIK PROJE BAŞARISI

Türk müteahhitler, küresel ekonomik ve jeopolitik zorluklar ile yaşanan deprem felaketlerine rağmen bu yılın ilk 6 ayında yurt dışında 7,6 milyar dolarlık proje üstlendi.

Müteahhitlik firmalarının yurt dışında tamamladığı her proje, sadece bir yapı olmanın ötesinde, ülkeyi temsil eden birer eser niteliğinde başarısını zamanla katladı.

Sektörün geçen yılı üstlendiği proje bedeli, 28 milyar doları buldu. Bu dönemde 431 proje üstlenildi.

Türk müteahhitlik sektörü bu yılın ilk yarısında ise yurt dışında 82 proje üstlenirken, bunların bedeli 7,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör, bu yılın ocak-haziran döneminde ortalama 92,3 milyon dolar proje bedeline ulaştı.

EN FAZLA PROJE RUSYAYA

En fazla proje yüzde 20'lik payla Rusya'ya yapıldı. Ülkede bugüne kadar 102,3 milyar dolarlık projeye adım atıldı.

Rusya'yı yüzde 10,5'lik payla Türkmenistan takip etti. Irak, yüzde 6,8'lik payla ardından geldi.

Suudi Arabistan, yüzde 5,5'lik pay ve 28,2 milyar dolarlık bedelle öne çıktı.

52 YILDA 137 ÜLKEDE 511 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE PROJE

Yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den haziran ayı sonuna kadar 137 ülkede 511 milyar dolar değerinde 12 bin 207 proje yaptı.

Türkiye, 2003 yılında sadece 8 müteahhitlik firmasıyla yer alırken 2023'te 40 firmayla öne çıktı.