Türk zeytinyağı ihracatında rota Avustralya: 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz

12 Eylül 2024 13:33 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:46

Türk zeytini ve zeytinyağı ihracat bakımından yeni hedeflere yöneliyor. Türkiye, zeytinyağı ihracatında Avustralya'nın yüzde 20'lik pazarını hedefliyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Avusturalya'ya yapılan kritik ziyaretin detaylarını paylaştı.

Dünyanın 12. ekonomisi olan Avustralya'da zeytinyağı tüketimi artıyor. Kişi başı geliri 65 bin dolara ulaşan ülkede sofralık zeytinler ve zeytinyağı sağlıklı beslenme açısından büyük ilgi görüyor. Türkiye ise zeytinyağı ihracatında Avustralya pazarını hedefliyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği organizasyonunda 11 Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçısı firma, 1-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne şehrine yönelik zeytin ve zeytinyağı sektörel ticaret heyeti düzenledi.

PAZARDA YÜZDE 20 PAY

Avustralya pazarından yüzde 20 pay almayı hedeflediklerini dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, Avustralyalı ithalatçılarla 114 ikili iş görüşmesine imza attıklarını, 2-5 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen Fine Food Australia Fuarı’nda EZZİB olarak stant açtıklarını söyledi.

Avustralya’daki iş görüşmelerinde önemli hamlelere imza attıklarını belirten Uygun, Avustralya pazarının, Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının potansiyeli yüksek önemli hedef pazarlarından biri olduğunu söyledi. Bu adımları ihracata dönüştürmek için gidiş dönüş 38 saatlik uçak yolculuğu yaparak 30 bin km yolculuk yaptıklarını söyleyen Uygun, Avustralya'da sektör temsilcileri ve gıda ithalatçılarını ziyaret ettik. Bu temasların meyvelerini 2024/25 sezonunda vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

"1 MİLYAR DOLARI AŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türkiye’nin 2022-23 sezonunda 420 bin ton zeytinyağı rekoltesiyle dünya ikincisi, 735 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle dünya birincisi olduğunu hatırlatan EZZİB Başkanı Uygun, "2024-25 sezonunda da benzer bir rekolte beklentimiz var. İhracatta kısıtlamaların olmadığı bir yıl olduğu takdirde 150 bin ton zeytinyağı ve 100 bin ton üzerinde sofralık zeytin ihraç ederek ihracatta 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için hedef pazarlara yönelik pazarlama faaliyetlerimiz önümüzdeki süreçte devam edecek." ifadelerini kullandı.

KRİTİK ZİYARETLER

Avustralya Sektörel Ticaret Heyetine katılan Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık’ı makamında ziyaret ederken, Avustralya’da Türk gıda ürünlerinin tanıtım ve dağıtımını yapan firmaları süpermark zincirlerine inceleme ziyaretleri yaparak, yerel perakende ortamını gözlemledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin Avustarla Sektörel Ticaret Heyetine; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç katılırken, Melbourne Ticaret Ataşesi Hazal Oğuz Sarıkaya Avustralya temasları süresince eşlik etti ve Avustralya ekonomisi ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.