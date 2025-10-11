Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye-ABD ticaretinde yeni dönem: 100 milyar dolarlık hedef

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda, özellikle beyaz eşya, tekstil, hazır giyim, otomotiv, sivil gemi inşası, turizm, teknoloji, elektrik-elektronik, nükleer gibi stratejik sektörlerde ortaklıkların geliştirilmesine yönelik güncel yol haritası oluşturulması için düğmeye basıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 11:34

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında ABD'nin önde gelen danışmanlık firması Boston Consulting Group (BCG) işbirliğinde, iki ülke liderlerince belirlenen 100 milyar dolar hedefi doğrultusunda bir rapor hazırlandı.

Türkiye-ABD ticaretinde yeni dönem: 100 milyar dolarlık hedef

Türkiye-ABD Özel Sektörleri Öncülüğünde İlişkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan bu rapor, iki ülke ticaret hacminin nasıl artırılacağına yönelik kapsamlı bir yol haritasını ortaya koyuyordu. Bugün gelinen noktada ise küresel ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası ticaretteki yeni eğilimler doğrultusunda, ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi amacıyla raporun güncellenmesi çalışmaları başlatıldı.

Türkiye-ABD ticaretinde yeni dönem: 100 milyar dolarlık hedef

GÜNCEL YOL HARİTASI

Güncel rapor için iş dünyası temsilcilerinden görüş ve öneriler istendi. Yeni raporda özellikle beyaz eşya, , hazır giyim, , sivil gemi inşası, turizm, teknoloji, elektrik-elektronik, nükleer ve üçüncü ülke ortaklıkları gibi öncelikli alanlar ile hedef eyaletlere odaklanılacak. Bu kapsamda iki ülke iş dünyası için ortak fırsatların geliştirilmesiyle güncel bir yol haritası oluşturulacak.

Türkiye-ABD ticaretinde yeni dönem: 100 milyar dolarlık hedef

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bahsi geçen sektörlerde ABD'ye ihracat geçen yıl hazır giyim ve konfeksiyonda 856 milyon dolar, elektrik ve elektronikte 774,1 milyon dolar, gemi, yat ve hizmetlerinde 38,8 milyon dolar oldu. Otomotiv endüstrisinde ise ABD'ye geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artışla 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise ABD'ye geçen yıl gerçekleştirilen toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artışla 16,4 milyar dolar olarak hesaplandı. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi istikrarlı bir artış seyri izlerken 2024'te ikili ticaret hacmi 32,6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde Türkiye, ABD ile ticarette 124,9 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye-ABD ticaretinde yeni dönem: 100 milyar dolarlık hedef

BÜYÜYEN EKONOMİK TABLO

Türkiye ile ABD'nin uzun yıllara dayanan ticari ilişkisi olumlu yönde ve büyüyen bir ekonomik tablo ortaya çıkarırken özellikle stratejik sektörlerde ortaklık potansiyeli de yeniden masaya yatırılıyor.

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu temasları ve Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi de ikili ilişkilerde yeni bir "dengeli yakınlaşma" döneminin başlaması olarak değerlendiriliyor. Bu temaslarda iki ülkeyi 100 milyar dolarlık ticaret hedefine yaklaştıracak adımlar ele alınırken imzalanan "Stratejik Sivil Nükleer Mutabakat Zaptı", alanındaki ortaklığı derinleştirecek bir hamle oldu.

Türkiye-ABD ticaretinde yeni dönem: 100 milyar dolarlık hedef

KARŞILIKLI YATIRIMLAR ARTIYOR

ABD, Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat ve beşinci en büyük ithalat pazarı konumunda yer alırken son dönemde Türk firmaları bu ülkede daha nitelikli, ileri teknolojiye dayalı, uzun vadeli yatırımlara imza atıyor. Türk firmalarının ABD'deki yatırımları 13,2 milyar dolara ulaşırken Amerikan firmalarının Türkiye'deki yatırımları da 15,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'de ABD sermayesine sahip 2 binden fazla şirket faaliyet gösterirken karşılıklı yatırımlar artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda siber ve uzay alanlarını da kapsayan diğer stratejik sektörlerdeki ve işbirlikleri önemli fırsat alanları olarak görülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilikte kademe bombası! İsa Karakaş milyonlarca çalışana seslendi
Akaryakıtta yeni fiyat kuralı! EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
ETİKETLER
#Ekonomi
#ticaret
#yatırım
#tekstil
#nükleer enerji
#otomotiv
#dış ticaret
#işbirliği
#Türkiye-abd Ticaret
#Ekonomik İşbirliği
#Boston Consulting Group
#Türkiye-abd İlişkileri
#Boston Consulting Group
#Taİk
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.