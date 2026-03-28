Türkiye, DTÖ 14. Bakanlar Konferansı’nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye, söz konusu konferansta kural bazlı, adil ve kapsayıcı küresel ticaret sistemine olan bağlılığını vurgularken; özellikle gelişmekte olan ülkelerin haklarını gözeten yapıcı yaklaşımıyla uluslararası platformda dikkat çekti.

PROGRAM, TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’IN, TÜRKİYE’NİN YAOUNDÉ BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARETİYLE BAŞLADI

Program kapsamında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ilk ziyareti, Türkiye Cumhuriyeti Yaoundé Büyükelçiliği’ne gerçekleştirildi.

Büyükelçi Volkan Öskiper ile yapılan görüşmede; Kamerun başta olmak üzere Afrika kıtasıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye’nin ticaret diplomasisini sahada güçlendirme kararlılığı vurgulanırken, Afrika ile büyüyen ticaret hacmini daha ileri seviyelere taşıyacak adımların sürdürüleceği ifade edildi.

BAKAN BOLAT, ÇOK SAYIDA ÜLKE TEMSİLCİSİYLE İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

DTÖ 14. Bakanlar Konferansı marjında çok sayıda ülkenin bakanlarıyla kapsamlı temaslar gerçekleştirildi. Bakan Bolat’ın, Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan ile yapılan görüşmede; diplomatik ilişkilerin 60. yılı vesilesiyle mevcut ticaret hacminin artırılması, yatırımların teşvik edilmesi ve iş ortamının geliştirilmesi konuları ele alındı. Enerji, madencilik, tarım, balıkçılık, savunma, finans ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artırılması yönünde karşılıklı irade ortaya kondu.

GANA İLE KURUMSAL EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Gana Ticaret, Tarımsal İşletme ve Sanayi Bakanı Elizabeth Ofosu-Adjare ile yapılan görüşmede; sanayi, madencilik, yenilenebilir enerji, sağlık, müteahhitlik hizmetleri alanlarında iş birliği imkanları değerlendirildi. Ayrıca Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının 2026 yılında Gana’da gerçekleştirilmesi planlandı.

SİNGAPUR İLE TİCARET VE YATIRIM ALANLARI ELE ALINDI

Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu ile yapılan görüşmede; Türkiye-Singapur ticaretinin çeşitlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönünde öncelikler ele alındı. Çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi için ortak çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

KORE CUMHURİYETİ İLE STA GÜNDEMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, Kore Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Yeo Han-Koo ile yaptığı görüşmede; Türkiye-Kore ekonomik ilişkileri değerlendirilmiş, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması’nın dengeli ticarete hizmet edecek şekilde ele alınması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Ortak Komite Toplantısı’nın yıl içinde gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

HOLLANDA İLE JETCO TOPLANTISI HAZİRAN AYINDA

Bakan Bolat ve Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma arasında gerçekleştirilen görüşmede; ticaret, yatırım, finans ve turizm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alınmış, JETCO toplantısının Haziran ayında gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

BİRLEŞİK KRALLIK İLE 40 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle ile yaptığı görüşmede; serbest Ticaret Anlaşması’nın hizmetler ve yatırımlar alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi yönündeki müzakerelerin ilerletilmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin 40 milyar doların üzerine çıkarılması hedefi vurgulandı.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE EKONOMİK ENTEGRASYON VURGUSU

Bakan Bolat ve AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maro efovi arasında gerçekleşen görüşmede; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi ve ihracatçıların menfaatlerinin korunması yönündeki kararlılık ifade edildi.

Pakistan ile Stratejik İş Birliği artarak sürecek:

Bolat, Pakistan Maliyeden sorumlu Devlet Başkanı Bilal Mazhar Kayani ile görüşmesinde mevcut ticaret hacminin artırılması kapsamında iki ülke arasındaki mal ticaret anlaşmasının genişletilmesi müzakereler hızlandırılmasına ve özellikle savunma başta olmak üzere stratejik iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

ABD İLE 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ TEYİT EDİLDİ

Bolat’ın ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüşmesinde, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkileri ele alınırken, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin karşılıklı fayda temelinde nasıl ilerletileceğine ilişkin yol haritası gözden geçirildi.

BAKAN BOLAT VE DTÖ GENEL DİREKTÖRÜ REFORM SÜRECİNİ GÖRÜŞTÜ

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile gerçekleştirilen görüşmede; DTÖ’nün günümüz ticaret şartlarına uyumunu sağlayacak reform çalışmaları ele alındı. Türkiye’nin çok taraflı ticaret sistemine verdiği destek dolayısıyla teşekkür iletildi.

BAKAN BOLAT, DTÖ AÇILIŞ OTURUMUNDA GÜÇLÜ MESAJLAR VERDİ

"Türkiye, yatırımların kolaylaştırılması anlaşmasının önünü açıyor,

Konferansın açılış oturumunda Türkiye adına hitabını gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuşmasında; Kural bazlı uluslararası ticaret sisteminin önemi, Gelişmekte olan ülkelerin haklarının korunması ve Küresel refahın dengeli şekilde artırılması" başlıklarını vurguladı.

Bu kapsamda Türkiye, başta Afrika ülkeleri olmak üzere en az gelişmiş ülkelerin önem verdiği "Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması"nın önünü açan yapıcı tutumunu ortaya koydu. Türkiye’nin bu yaklaşımı, 166 ülke temsilcileri tarafından yoğun ilgi ve alkışla karşılandı. Program kapsamında sosyal sorumluluk ve kültürel temaslar da gerçekleştirildi.

BAKAN BOLAT, KAMERUN’DAKİ TİKA PROJE MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Yaoundé’de TİKA tarafından kurulan "Sokak Çocuklarına Serigrafi Baskı Atölyesi"ni ziyaret eden Bakan Bolat, çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 180 gencin eğitim aldığı projede, sokakta yaşayan çocukların meslek edinerek üretime katılmaları hedeflenmekte. Bakan Bolat, ziyaret vesilesiyle TİKA Başkanı Abdullah Eren ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, yürütülen çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

ÖMER BOLAT, SAMUEL ETO’O GÖRÜŞMESİ

Program kapsamında Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve efsanevi futbolcu Samuel Eto’o ile bir araya gelindi. Görüşmede sporun birleştirici gücü ve Türkiye-Kamerun dostluğunun kültürel alanlarda da güçlendirilmesi konuları ele alınmıştır.

TÜRKİYE’NİN VİZYONU ULUSLARARASI PLATFORMDA KARŞILIK BULDU

DTÖ 14. Bakanlar Konferansı boyunca, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın gerçekleştirdiği temaslarda; Çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, Küresel ticarette adaletin sağlanması, Gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi, Yatırım ortamının iyileştirilmesi

başlıklarında Türkiye’nin güçlü vizyonu ortaya konuldu. Türkiye’nin yapıcı yaklaşımı, üye ülkelerin yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle karşıladı.

TÜRKİYE, KÜRESEL TİCARETTE YAPICI VE ETKİN ROLÜNÜ SÜRDÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, küresel ticarette adaletin güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve ihracatçı ve yatırımcıların haklarının korunması hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.