Türkiye enerji için BP ile anlaştı: Bakan Bayraktar duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO'nun ABD'li Chevron'un ardından İngiliz BP ile de dünya genelinde ortak petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerini kapsayan bir iş birliği anlaşması imzalayacağını duyurdu.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ABD’li Chevron’un ardından İngiliz BP ile de ortak ve arama, üretim anlaşması imzalayacağını söyledi.

Bayraktar, Bloomberg’e yaptığı açıklamada BP ile arasındaki anlaşmanın perşembe günü İstanbul’da imzalanacağını ve iki şirketin dünya genelinde ortak faaliyetlerde bulunmasının önünün açılacağını belirtti. TPAO, uluslararası işbirlikleriyle günlük petrol üretim kapasitesini 1 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye enerji için BP ile anlaştı: Bakan Bayraktar duyurdu

TPAO, geçtiğimiz hafta da ABD’li Chevron ile ortak arama ve üretimi kapsayan, benzer bir anlaşmaya imza atmıştı. Bloomberg’in TAPO-Chevron anlaşmasına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Bayraktar, işbirliklerinin ilk etapta Suriye, Libya, Irak, Kazakistan ve Venezuela’da gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

TPAO, yaz aylarında ExxonMobil’in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ile Karadeniz ve Akdeniz’de yeni arama alanlarını kararlaştırma ve diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Türkiye enerji için BP ile anlaştı: Bakan Bayraktar duyurdu

TPAO açık deniz enerji arama faaliyetleri için özel gemilerden oluşan filosunu genişletirken, kısa süre önce de sukuk ihracıyla 4 milyar dolarlık bir kaynak yaratmayı planladığını duyurmuştu.

Türkiye enerji için BP ile anlaştı: Bakan Bayraktar duyurdu

Son yıllarda Karadeniz ve Akdeniz’de derin deniz sondajları için yatırımlar yapan Türkiye’nin envanterinde bugün itibarıyla altı sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisi bulunuyor.

