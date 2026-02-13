Türkiye hizmet ihracatında vites yükseltiyor: Hedef 128 milyar dolar var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aralık 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Türkiye’nin küresel ticaret arenasındaki gücüne değinen Bolat, hizmet ihracatında elde ettiği tarihi başarıyla bir kez daha tescil ettiğini söyledi.

Türkiye’nin 2026 vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 yılı için belirlediği 128 milyar dolarlık yeni ihracat hedefi kapsamında, sektörlerin sorunlarını, taleplerini ve sektörel gelişmeleri istişare ettiklerini hatırlatan Bolat, "Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla hizmetler sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payının yüzde 61,5’e ulaşırken; 21,5 milyon kişilik istihdam hacmiyle toplam istihdamın yüzde 65’ini oluşturmuştur. Ülkemizin hizmetler ihracatı, 2025 yılı içerisinde bir önceki yıla göre yüzde 4,61 oranında artarak 122,6 milyar dolara ulaşmıştır.

Aynı dönemde hizmetler ithalatımız ise 59,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılında hizmetler dış ticaretinde net 63,5 milyar dolarlık fazla elde edinmiştir. 2025 yılı içerisinde, hizmetler ihracatı/ithalatı dengemiz, önceki yıla göre yüzde 3,49’luk bir artış kaydetmiş bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Tüm hizmet sektörler komiteleriyle birlikte, pazar çeşitliliğini artırarak Türkiye’nin refahına ve büyümesine en yüksek katkıyı sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Bolat, "2025 yılındaki bu gurur tablosu, 2026’daki daha büyük başarılarımızın teminatıdır" dedi.