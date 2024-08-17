Türkiye İş Bankası'ndan kısmi bölünme açıklaması
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 15:15 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:23
İş Bankası KAP’a yaptığı açıklamada kısmı bölünme başvurusunun işlemden kaldırıldığını duyurdu. Gerekçe olarak SPK nezdindeki kısmı bölünme başvurusunun yasal süre içinde sonuçlanma imkanı kalmadığını ve başvuruda kullanılacak finansal tabloların güncellenme gereği gösterildi.
Türkiye İş Bankası Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) kısmi bölünme açıklamasında bulundu. Başvurunun işlemden kaldırıldığı ve gerekçeleri ifade edildi.
FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLENECEK
SPK nezdindeki kısmi bölünme başvurusunun, yasal süresi içinde (31 Ağustos 2024 tarihine kadar) sonuçlandırılabilme imkânı kalmadığından, başvuruda kullanılacak finansal tabloların güncellenme gereği nedeniyle işlemden kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: tgrthaber.com