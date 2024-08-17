Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Türkiye İş Bankası'ndan kısmi bölünme açıklaması

Türkiye İş Bankası'ndan kısmi bölünme açıklaması

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 15:15 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:23
Türkiye İş Bankası&#039;ndan kısmi bölünme açıklaması

İş Bankası KAP’a yaptığı açıklamada kısmı bölünme başvurusunun işlemden kaldırıldığını duyurdu. Gerekçe olarak SPK nezdindeki kısmı bölünme başvurusunun yasal süre içinde sonuçlanma imkanı kalmadığını ve başvuruda kullanılacak finansal tabloların güncellenme gereği gösterildi.

Türkiye İş Bankası Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) kısmi bölünme açıklamasında bulundu. Başvurunun işlemden kaldırıldığı ve gerekçeleri ifade edildi.

FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLENECEK

SPK nezdindeki kısmi bölünme başvurusunun, yasal süresi içinde (31 Ağustos 2024 tarihine kadar) sonuçlandırılabilme imkânı kalmadığından, başvuruda kullanılacak finansal tabloların güncellenme gereği nedeniyle işlemden kaldırıldığı belirtildi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...