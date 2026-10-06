Türkiye komşularına 20,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin küresel pazarlardaki güçlü seyri yılın ilk 9 ayında rakamlara net bir şekilde yansıdı. Ocak-Eylül döneminde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artış göstererek 210 milyar 973 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu devasa hacmin en kritik ayağını ise kara sınırımızın bulunduğu komşu ülkelerle yapılan ticaret oluşturdu.

KOMŞULARLA TİCARETTE YENİ REKOR GELDİ

Sınır kapılarında ticaret çarkları hız kesmeden dönmeye devam ediyor. Türkiye; Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'dan oluşan 7 komşu ülkeye 9 ayda toplam 20 milyar 931 milyon dolarlık ihracat yaptı. Geçen yılın aynı döneminde 20,2 milyar dolar olan bu rakam, yıllık bazda yüzde 3,2'lik istikrarlı bir büyümeye işaret etti.

ZİRVEDEKİ ŞAMPİYON VE EN HIZLI BÜYÜYEN PAZARLAR

Komşular arasında Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı pazar, yaklaşık 6,7 milyar dolarlık devasa hacimle yine Irak oldu. Irak'ı 3,9 milyar dolarla Bulgaristan, 2,6 milyar dolarla Yunanistan ve 2,2 milyar dolarla Gürcistan takip etti. Oransal bazda ise adeta patlama yaşandı; Gürcistan'a yapılan ihracat yüzde 19,6, Suriye'ye yüzde 19 ve Bulgaristan'a yüzde 16 artış gösterdi.

LİDER SEKTÖR KİMYA, EN AZ SATIŞ SÜS BİTKİLERİNDE

Komşulara yapılan satışların sektörlere göre dağılımında zirveye "kimyevi maddeler ve mamulleri" yerleşti. Kimya sektörü 7 komşu ülkeye tek başına 3,89 milyar dolarlık ihracat imzaladı. Bu sektörü 2,15 milyar dolarla hububat ve bakliyat ürünleri, 1,63 milyar dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri izlerken; en az ihracat yapılan kalem 23 milyon dolarla süs bitkileri oldu.

STRATEJİK HARİTA VE TİCARETİN İSTİSNALARI

Ticaret Bakanlığı verileri derlenirken Türkiye'nin doğrudan kara sınırı bulunan 7 komşu ülkenin verileri esas alındı. Resmi verisi bulunmayan Nahçıvan bölgesi hesaplamaya dahil edilmezken, Ermenistan ile kara yolu üzerinden doğrudan resmi ticaret yapılmadığı için istatistiklerde yer almadı. Mevcut veriler, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ticari nüfuzunu her geçen gün artırdığını bir kez daha kanıtladı.