Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:54

Türkiye komşularına 20,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artarak 20,9 milyar doları buldu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türkiye komşularına 20,9 milyar dolarlık ihracat yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:54

'nin küresel pazarlardaki güçlü seyri yılın ilk 9 ayında rakamlara net bir şekilde yansıdı. Ocak-Eylül döneminde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artış göstererek 210 milyar 973 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu devasa hacmin en kritik ayağını ise kara sınırımızın bulunduğu komşu ülkelerle yapılan ticaret oluşturdu.

KOMŞULARLA TİCARETTE YENİ REKOR GELDİ

Sınır kapılarında ticaret çarkları hız kesmeden dönmeye devam ediyor. Türkiye; , , , , İran, Suriye ve Yunanistan'dan oluşan 7 komşu ülkeye 9 ayda toplam 20 milyar 931 milyon dolarlık ihracat yaptı. Geçen yılın aynı döneminde 20,2 milyar dolar olan bu rakam, yıllık bazda yüzde 3,2'lik istikrarlı bir büyümeye işaret etti.

Türkiye komşularına 20,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

ZİRVEDEKİ ŞAMPİYON VE EN HIZLI BÜYÜYEN PAZARLAR

Komşular arasında Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı pazar, yaklaşık 6,7 milyar dolarlık devasa hacimle yine Irak oldu. Irak'ı 3,9 milyar dolarla Bulgaristan, 2,6 milyar dolarla Yunanistan ve 2,2 milyar dolarla Gürcistan takip etti. Oransal bazda ise adeta patlama yaşandı; Gürcistan'a yapılan ihracat yüzde 19,6, Suriye'ye yüzde 19 ve Bulgaristan'a yüzde 16 artış gösterdi.

LİDER SEKTÖR KİMYA, EN AZ SATIŞ SÜS BİTKİLERİNDE

Komşulara yapılan satışların sektörlere göre dağılımında zirveye "kimyevi maddeler ve mamulleri" yerleşti. Kimya sektörü 7 komşu ülkeye tek başına 3,89 milyar dolarlık ihracat imzaladı. Bu sektörü 2,15 milyar dolarla hububat ve bakliyat ürünleri, 1,63 milyar dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri izlerken; en az ihracat yapılan kalem 23 milyon dolarla süs bitkileri oldu.

STRATEJİK HARİTA VE TİCARETİN İSTİSNALARI

Ticaret Bakanlığı verileri derlenirken Türkiye'nin doğrudan kara sınırı bulunan 7 komşu ülkenin verileri esas alındı. Resmi verisi bulunmayan Nahçıvan bölgesi hesaplamaya dahil edilmezken, Ermenistan ile kara yolu üzerinden doğrudan resmi ticaret yapılmadığı için istatistiklerde yer almadı. Mevcut veriler, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ticari nüfuzunu her geçen gün artırdığını bir kez daha kanıtladı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu: 'Hızlı tren ağımızı Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz'
Cem Yılmaz'ın özel üretim saati gündem oldu! Dünyada sadece 7 bin adet üretildi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Türkiye
#Bulgaristan
#azerbaycan
#Gürcistan
#Irak
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.