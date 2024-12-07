Türkiye kripto parada dünya üçüncüsü: Her 5 kişiden 1’i yatırımcı

07 Aralık 2024 13:24 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 13:38

Kripto varlık sahipliği oranıyla dünya genelinde yüzde 19,3’lük oranla üçüncü sıraya yerleşen Türkiye, 562 milyon küresel yatırımcı arasında dikkat çekiyor.

Kripto para piyasasında küresel ilgi artışını sürdürürken, Türkiye nüfusuna oranla bu alanda en aktif üçüncü ülke olarak dikkat çekiyor. Finans kuruluşu Triple-A’nın 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan raporuna göre, dünyada kripto para ekosistemine yatırım yapan kişi sayısı 2023’te 420 milyon iken, bu rakam 2024’te yüzde 33 artarak 562 milyona ulaştı.

ASYA ZİRVEDE, TÜRKİYE İLK ÜÇTE

Kripto para yatırımcılarının coğrafi dağılımında Asya 326,8 milyon kişi ile lider konumdayken, Kuzey Amerika 72,2 milyon yatırımcıyla ikinci sırada yer aldı. Nüfusa oranla en fazla kripto para yatırımcısına sahip ülkeler sıralamasında ise Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 25,3 ile birinci, Singapur yüzde 24,4 ile ikinci oldu. Türkiye ise yüzde 19,3 ile üçüncü sıraya yerleşti. Bu oranlarla Türkiye, Arjantin (yüzde 18,9) ve Tayland’ı (yüzde 17,6) geride bırakmayı başardı.

YATIRIMCI PROFİLİ GENÇ VE ERKEK AĞIRLIKLI

Raporda dünya genelindeki yatırımcı profillerine dair çarpıcı veriler de paylaşıldı. Kripto para yatırımcılarının yüzde 61’ini erkekler, yüzde 39’unu kadınlar oluştururken, yaş dağılımında 25-34 yaş aralığı yüzde 34 ile en yüksek oranı yakaladı. Bu yaş grubunu yüzde 31 ile 35-44 yaş aralığı takip etti. 18-24 yaş aralığındaki yatırımcılar yüzde 14 ile önemli bir kesimi oluştururken, bu yaş grubunda kadın ve erkek oranlarının diğer gruplara kıyasla daha dengeli olduğu belirtildi. Yaş arttıkça erkek yatırımcı oranının yükseldiği gözlemlendi.

TÜRKİYE’DE İLK TERCİH BITCOIN

Türkiye merkezli kripto para borsası Paribu’nun yaptığı "Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması" da ülkedeki yatırımcı alışkanlıklarını ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye’de kripto para işlemlerine katılanların dörtte biri son altı ay içinde bu piyasaya giriş yaptı. Kullanıcıların üçte biri hesaplarını günde en az bir kez kontrol ederken, işlemlerin yüzde 70’i bitcoin üzerinden gerçekleştirildi. Bitcoin’i yüzde 29 ile Ethereum takip ederken, yatırımcı davranışları varlık tercihlerine göre değişiklik gösterdi. Bitcoin kullanıcılarının yüzde 53’ü bu varlığı uzun vadeli yatırım aracı olarak değerlendirirken, Ethereum kullanıcılarının yüzde 92’si kısa vadeli alım satım işlemleri için bu varlığı tercih etti.