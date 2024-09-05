Türkiye lüks saati seviyor! İsviçre'den 7 ayda 170 milyon dolarlık alım

05 Eylül 2024 15:58 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:15

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu'nun (FH) verilerine göre Türkiye, 2024'ün ilk yedi ayında 170 milyon dolar harcayarak lüks İsviçre saatlerinin en büyük 20 ithalatçısı arasına girdi.

Türkiye, lüks İsviçre saatlerinin en büyük 20 ithalatçısı arasına girdi. Ülkenin önde gelen zengin figürlerinin lüks saatlere olan ilgisi arttıyor. İsviçre saat ihracatında genel olarak hafif bir düşüş olmasına rağmen, Türkiye'nin bu lüks ürünlere olan iştahı büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin ithalat rakamları, Katar, Kanada ve Avusturya gibi daha küçük nüfusa sahip daha zengin ülkelerinkini geride bıraktı.

7 AYDA 170 MİLYON DOLARLIK LÜKS SAAT İTHALATI

Türkiye'nin seçkinlerinin bileklerinde lüks saatlerin görünürlüğü arttı.

2024 yılında İsviçre saat ihracatı, Ocak-Temmuz ayları arasında 15,16 milyar CHF (17,2 milyar dolar) olarak gerçekleşti ve 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşüş yaşandı.

İsviçre, hacim açısından pazara hakim olan Çin gibi ülkelerden gelen zorluklarla karşı karşıya kalsa da dünyanın önde gelen saat ihracatçısı olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük ithalatçılar arasındaki konumu, lüks tüketimde artış eğilimini yansıttı.

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu’nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 2024 yılının ocak-temmuz döneminde Türkiye 170.1 milyon dolarlık saat aldı.

Yılın ilk 7 ayında İsviçre’den saat alımında Türkiye; Katar, Kanada, Avusturya, İrlanda, Kuveyt, Belçika, Bahreyn gibi nüfusları geride bıraktı.