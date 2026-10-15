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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:43

Türkiye-Rusya hattında hedef: Daha fazla uçuş, daha güçlü turizm

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkânlarının çeşitlendirilmesinin ele alındığı görüşmede, hava ulaşımında iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Bakan Ersoy, turizm hareketliliğini destekleyecek çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Türkiye-Rusya hattında hedef: Daha fazla uçuş, daha güçlü turizm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:43

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında hava ulaşımının geliştirilmesine yönelik temaslar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı , ’da Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkânlarının çeşitlendirilmesi konularını görüştü.

Türkiye-Rusya hattında hedef: Daha fazla uçuş, daha güçlü turizm

Antalya'da gerçekleşen buluşmaya, Türkiye heyetinden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek de katıldı.

Görüşmede ayrıca Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Gözde Şahin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğinden temsilciler yer aldı.

Türkiye-Rusya hattında hedef: Daha fazla uçuş, daha güçlü turizm

HAVA ULAŞIMINDA İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ersoy, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki hava ulaşımını geliştirmeye yönelik temasların sürdüğünü belirtti.

Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile Antalya'da bir araya geldiklerini ifade eden Ersoy, ulaştırma ve sivil havacılık yetkililerinin de katıldığı görüşmede, ülkeler arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkânlarının çeşitlendirilmesi konularını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, iki ülke arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesinin turizm hareketliliğine sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, “İki ülke arasındaki turizm hareketliliğini destekleyecek, hava ulaşımındaki iş birliğimizi güçlendirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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#Antalya
#Mehmet Nuri Ersoy
#Nadir Alpaslan
#Vladimir Ilichev
#Vladimir Poteshkin
#Ekonomi
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