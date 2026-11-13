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Ekonomi
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 21:06

Türkiye Sigorta’dan KAP açıklaması: 1 milyar 599 milyon TL'lik kazanç TMSF hesabına iade edildi

Türkiye Sigorta AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, tasfiyeye konu fonlara yapılan yatırımlardan elde edilen 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'lik kazancın etik ilkeler ve hakkaniyet anlayışı gereği gönüllülük esasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesabına yatırıldığını duyurdu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Türkiye Sigorta’dan KAP açıklaması: 1 milyar 599 milyon TL'lik kazanç TMSF hesabına iade edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 21:06

Türkiye Sigorta AŞ tarafından üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

ETİK İLKELER VE HAKKANİYET ANLAYIŞIYLA GÖNÜLLÜ İADE YAPILDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz nezdinde bir süredir yürütülen kapsamlı iç denetim ve inceleme çalışmaları ile ve () ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki hususlar kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 7 Ekim 2026 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimizin 30 Eylül 2026 itibarıyla tasfiyeye konu fonlarda bakiyesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte yapılan iç denetim çalışmaları, 2025 yılını da kapsayacak şekilde derinleştirilmiş ve Şirketimizin söz konusu fonların bir kısmına ilgili tarihlerde yürürlükte olan mevzuata ve Şirketimizin yatırım politikasına uygun olarak yatırım yaptığı, bu yatırımlardan kazanç elde ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu kazanç her ne kadar mevzuata uygun olsa da Şirketimizin etik ilkeleri ve hakkaniyet anlayışı gereği ve TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucunda gönüllülük esasına dayanılarak iade edilmesine karar verilmiştir.

İade edilen tutar ve iade usulü, yine TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucu ve Şirketimizin kendi hesaplaması esas alınarak belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu fonlardan elde edilen alım-satım kazancından, yatırım süresine isabet eden (Yİ-ÜFE + TÜFE) / 2 oranındaki enflasyon etkisi düşüldükten sonra kalan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL iade edilecek kazanç olarak belirlenmiş ve iade tutarı bugün TMSF hesabına yatırılmıştır. Söz konusu fonlara yapılan yatırımlarla ilgili olarak Şirketimizin başkaca bir iade ve/veya ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı öngörülmektedir. Şirketimizin bu ödemeye ilişkin yasal hakları saklıdır. Konuya ilişkin gelişmeler, tüm paydaşlarımızla eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir."

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#sermaye piyasası kurulu
#tmsf
#Spk
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Türkiye Sigorta Aş
#Ekonomi
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