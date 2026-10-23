İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı: '1 milyon dolar' iddiası

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İstanbul
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevlerinden istifa eden Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı. Çakmak, fon soruşturmasında daha önce ifade vermiş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.
Alınan bilgilere göre; Taha Çakmak’ın, Türkiye Sigorta’ya ait yüksek hacimli mevduatları Tera fonlarına yatırarak bu fonlara ciddi miktarda para girişi sağladığı ve bu yolla kar elde ettiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında alınan beyanlarda Türkiye sigortanın fona yatırımı karşılığında Tera gurubundan 1 milyon dolar elden para aldığı öne sürüldü.
Hacettepe Üniversitesi mezunu Çakmak, 14 yıl Ziraat Bankası'nda çalıştıktan sonra 2019-2021 yılları arasında BDDK Başkan Yardımcılığı, 2021-2023 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptı.
Ağustos 2023'te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in genel müdürlüğüne atandı.