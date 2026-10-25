İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen ve gittikçe genişleyen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme daha taşandı.

Soruşturma kapsamında, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı.