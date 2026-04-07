SON DAKİKA!
Türkiye-Suriye ticaretinde tarihi zirve: İhracatta yeni rekor hedefi

Suriye ile ticaret hacmi 2025'te 3,5 milyar dolara ulaşırken, İstanbul yarın kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriyeli mevkidaşı Nidal Şaar başkanlığında toplanacak JETCO ve Yatırım Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu hızlandıracak.

Türkiye-Suriye ticaretinde tarihi zirve: İhracatta yeni rekor hedefi
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 00:06

Türkiye, ihracatta bu yıl hedef ülkeler listesine aldığı Suriye ile ticarette yeni rekorlar için birbiri ardına toplantılar gerçekleştirecek.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te eski rejimin yıkılmasıyla Türkiye'nin bu ülkeyle ticari ilişkileri yeni boyuta taşındı.

Bu kapsamda Türkiye ve Suriye son dönemde sanayiden ulaştırmaya, enerjiden ticarete birçok alanda yeni işbirliklerine odaklandı.

Siyasi ve diplomatik görüşme trafiğine paralel olarak ekonomik ilişkileri de geliştirmek amacıyla birbiri ardına toplantılar yapılıyor.
Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konularının yanı sıra tarafların ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin artırılması başlıkları ele alındı.

İSTANBUL'DA DEV ZİRVE: JETCO VE İŞ FORUMU

İşbirliklerini artırmak amacıyla yarın da Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin (JETCO) ilk dönem toplantısı düzenlenecek. Toplantının, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'ın eş başkanlıklarında düzenlenmesi planlanıyor.

Toplantı kapsamında iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu da yapılacak. Forumda enerji, inşaat, sağlık, gıda, tarım, hayvancılık, lojistik, eğitim ve tekstil sektörlerinden iş insanlarının ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ayrıca forumda lojistik, bankacılık ve müteahhitlik başlıklarıyla ilgili paneller de gerçekleştirilecek.

Türkiye-Suriye ticaretinde tarihi zirve: İhracatta yeni rekor hedefi

İHRACATTA YENİ REKOR HEDEFİ

Temasların, işbirliklerini birçok alanda geliştirmesi ve iki ülke ticaretinde yeni rekorlara kapı açması öngörülüyor.

Suriye, bu yıl Türkiye'nin "ihracatta hedef ülke" listesine eklendi.

Özellikle son dönemde Türkiye'nin bu ülkeye ihracatındaki artış dikkati çekti.

İhracat, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artarak 2,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara yükseldi. Geçen yılki ihracatta 232,7 milyon dolarla "değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni" faslı ilk sırada yer aldı.

Bu yılın ilk iki ayında "ihracatta hedef ülke" kararı sonrası veriler öne çıktı.

Eski rejimin yıkılmasının ardından Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 2025'in ilk iki aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 356,6 milyon dolardan yüzde 47,5 yükselişle 526,2 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı bu yılın iki ayında ise yıllık yüzde 26,7 artışla 666,7 milyon doları aştı. Söz konusu tutar, Türkiye İstatistik Kurumunda (TÜİK) verilerin yer aldığı 2013'ten bu yana rekor olarak kayıtlara geçti.

İhracatta 72,7 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarı" faslı ilk sırada geldi.

