Türkiye Suriye'de askeri harekatlarına başlayacak! Kritik görüşmenin detayları belli oldu

05 Şubat 2025 12:13 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Merakla beklenen görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de gerçekleşti. Tarihi görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Şara-Erdoğan görüşmesinin detaylarını Tgrthaber.com'a anlatan Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak; 'Donald Trump bölgedeki terör örgütlerine desteğini sürdürdüğü takdirde, Türkiye harekatlara başlayacak.' ifadelerini kullanarak çok önemli detaylar aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, heyetler arası çalışma yemeği verildi. İkili görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılması ve kalkındırılması için, Türkiye olarak gereken tüm desteği vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik içinde yeni döneme hazırlanıyoruz mesajı verdi.

Kritik Şara-Erdoğan görüşmesini Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Gör. Yeliz Albayrak; Yeni bir döneme giriliyor ve bu dönemde terör örgütlerine yer yok. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek ve bölgeyi YPG'den temizlemek için operasyonlarına başlayacak. İfadelerini kullanarak kritik mesajlar verdi.

İşte röportajın detayları:

GRİ ALANLAR ORTADAN KALKTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi dünyaya bir mesajdı. Bu görüşmeye kadar gri konular yani bazı belirsiz durumlar vardı ama görüşmeyle beraber gri alanlar ortadan kalktı ve dünyaya çok net 'Bir ve beraberiz' mesajı verildi.

Bizim Türkiye olarak asıl ve tek endişemiz; Suriye'de bulunan terör örgütlerine karşı, yeni hükümetin nasıl bir tavır sergileyeceği hususuydu. İki Cumhurbaşkanının görüşmesiyle beraber endişeler ortadan kalktı ve terörle mücadele konusu netlik kazandı.

TSK OPERASYONLARINA BAŞLAYACAK!

Bölgede konuşlanan YPG/PKK/SDG terör örgütlerinin lağvedilmesi için, Türkiye'den Suriye'ye her türlü mühimmat ve lojistik desteği verilecek.

Hatta ve hatta gerektiğinde takviye kuvvet olarak Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarını gerçekleştirecek. Bu husus çok net ve açık.

Özellikle Suriye'de kurulacak yeni yapılanmanın içerisinde terör örgütleri kendisine yer bulmak isteyebilir. Bu isteğin arkasında da tabi ki hegemon güçlerin kendilerine vermiş olduğu direktifler var. Bununla birlikte ABD'nin yeniden seçilmiş Başkanı Donald Trump da terör örgütlerine destek vermeye devam ettiği takdirde, örgüt mensuplarının silah bırakması zor gibi duruyor.

Sonuç böyle gelişirse eğer Türkiye bölge ve sınır güvenliğini sağlamak için askeri operasyonlarını başlatacak. Çünkü Türkiye'nin terör örgütlerine karşı müsamaha göstermeyeceği ve yeni yönetimde yer almalarını asla istemediği defaatle bildirildi.

SURİYE YENİ YÖNETİMİ HER KONUDA DESTEKLENECEK!

Bizim aramızdaki iş birlikleri tabii ki ilerlemek durumunda. Suriye’de kurulacak yeni sistemin inşası bağlamında birçok çözülmesi gereken nokta var, güvenlik noktası var, ordu var sağlık hizmetleri var, vatandaşlık hizmetleri var.

Devletin kendi teşkilatının kurulması gibi bir konular var. Enerji kaynaklarının kullanımı ve güvenli hale getirilmesi gibi konular var.

SURİYELİ VATANDAŞLAR ÜLKELERİNE DÖNECEK!

Batı ülkeleriyle ilişkiler bağlamında yeni konular var. Diplomatik adımların atması konusunda atılması konusunda yine Türkiye’nin kılavuzluğuna ihtiyaç var.

Biz buralarda tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi sahada Suriye’nin yanında yer alacağız. Bunlarda gerçekleştikten sonra yavaş yavaş ülkemizdeki Suriyeli misafirlerin geri dönmesi aşamalı olarak gerçekleşecek.

Şu anda yansıyan mesajlar oldukça olumlu ve Suriye’de Türkiye’nin sahada ve yeni kurulan devletin yanında ve yardımcısı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.