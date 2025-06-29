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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye, tersine beyin göçü için harekete geçti!

TÜBİTAK, yurtdışındaki Türk araştırmacılar için 2025-2027 arasında üç ayrı çağrı yapacak. Programla toplam 100 araştırmacıya yaklaşık 4 bin avro maaş ve çeşitli destekler sunulacak. İlk çağrı 1 Eylül 2025’te başlayacak.

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Türkiye, tersine beyin göçü için harekete geçti!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 11:38

Türkiye tersine beyin göçü için harekete geçti. TÜBİTAK, Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı için çağrıda bulunacak. Araştırmacılara 4 bin euroya yakın aylık maaşın yanı sıra aile ve eğitim desteği de dahil çok sayıda imkan sunulacak.

Türkiye, tersine beyin göçü için harekete geçti!

Türkiye tersine beyin göçü için harekete geçti. TÜBİTAK, Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı (CoCirculation 3) kapsamında 2025, 2026 ve 2027 yılı olmak üzere üç çağrıya çıkacak. Bu yılki çağrı 1 Eylül 2025’te açılacak ve 1 Aralık 2025’te kapanacak. Toplam 33 araştırmacı fonlanacak. Gelecek yılki çağrı 3 Ağustos 2026’da açılıp, 3 Kasım 2026’da sona erecek ve 33 araştırmacı desteklenecek. 2027 yılında ise 1 Temmuz 2027’de açılıp 1 Ekim 2027’de bitecek ve 34 araştırmacıya destek sağlanacak.

4000 EURO'YA YAKIN MAAŞ

Program kapsamında araştırmacılara aylık olarak 3 bin 980 euro maaş, 600 euro aile desteği, 1.000 euro araştırma, eğitim ve ağ kurma desteği, 250 euro eğitim desteği, 130 euro kurum hissesi (ev sahibi kuruma ödenecek) ve 50 avro seyahat desteği sağlanacak.

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#tübitak
#tübitak
#Tersine Beyin Göçü
#beyin göçü tübitak
#Ekonomi
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