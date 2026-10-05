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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:55

Türkiye uzayda vites yükseltiyor: Türksat 7A için geri sayım başladı

Türksat 6A ile kendi haberleşme uydusunu üreten lider ülkeler sınıfına giren Türkiye, gözünü Türksat 7A’ya dikti. Uluslararası Uzay Kongresi'nde müjdeyi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sözleşme sürecindeyiz, Kasım ayı içerisinde imzaları atıp Türksat 7A'nın üretim sürecini başlatıyoruz" dedi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Türkiye uzayda vites yükseltiyor: Türksat 7A için geri sayım başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:55

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, (TUA) ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde NEST Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu fuarda Türkiye pavilyonunu ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yeni yol haritasını paylaştı.

Türkiye uzayda vites yükseltiyor: Türksat 7A için geri sayım başladı

YÜZDE 80 YERLİLİK BAŞARISINDAN TÜRKSAT 7A HAMLESİNE

Kongre kapsamında TÜRKSAT, TÜBİTAK ve ASELSAN gibi milli teknoloji devlerinin ürünlerini sergilediğini belirten Bakan Uraloğlu, Türksat 6A ile yakalanan tarihi başarıya dikkat çekti:

"Türkiye kendi mühendisleriyle, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla Türksat 6A uydusunu fırlatmış durumda. Şimdi sıra Türksat 7A'da... Şu an sözleşme aşamasındayız. Muhtemelen Kasım ayı içerisinde Türksat 7A'nın sözleşmesini bitirerek resmi üretim sürecine başlayacağız."

"5,5 MİLYAR İNSANA ULAŞAN UYDU AĞIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türkiye'nin sadece kendi iletişim altyapısını sağlamlaştırmakla kalmayıp küresel bir aktör haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, hedeflerinin kapasiteyi daha da büyütmek olduğunu belirtti:

"Sadece bizim ihtiyaçlarımıza değil, dünyadaki 5,5 milyar insana hitap eden devasa bir uydu ağımız var. Türksat 7A ile bunu biraz daha geliştirmek ve kapsama alanımızın kapasitesini artırmak istiyoruz. Bu tür uluslararası fuarlar da firmaların etkileşime geçtiği ve rekabeti büyüttüğü zeminler sunuyor. Ülkemiz için hayırlı olsun."

Etkinlik alanındaki stantları tek tek gezerek yerli ve milli projeleri inceleyen Bakan Uraloğlu, Türk savunma ve uzay sanayisinin ulaştığı son nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.

 

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ETİKETLER
#Antalya
#abdulkadir uraloğlu
#türkiye uzay ajansı
#Türksat 7a
#Uluslararası Uzay Federasyonu
#Ekonomi
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