Türkiye uzayda vites yükseltiyor: Türksat 7A için geri sayım başladı

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu fuarda Türkiye pavilyonunu ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yeni yol haritasını paylaştı.

YÜZDE 80 YERLİLİK BAŞARISINDAN TÜRKSAT 7A HAMLESİNE

Kongre kapsamında TÜRKSAT, TÜBİTAK ve ASELSAN gibi milli teknoloji devlerinin ürünlerini sergilediğini belirten Bakan Uraloğlu, Türksat 6A ile yakalanan tarihi başarıya dikkat çekti:

"Türkiye kendi mühendisleriyle, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla Türksat 6A uydusunu fırlatmış durumda. Şimdi sıra Türksat 7A'da... Şu an sözleşme aşamasındayız. Muhtemelen Kasım ayı içerisinde Türksat 7A'nın sözleşmesini bitirerek resmi üretim sürecine başlayacağız."

"5,5 MİLYAR İNSANA ULAŞAN UYDU AĞIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türkiye'nin sadece kendi iletişim altyapısını sağlamlaştırmakla kalmayıp küresel bir aktör haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, hedeflerinin kapasiteyi daha da büyütmek olduğunu belirtti:

"Sadece bizim ihtiyaçlarımıza değil, dünyadaki 5,5 milyar insana hitap eden devasa bir uydu ağımız var. Türksat 7A ile bunu biraz daha geliştirmek ve kapsama alanımızın kapasitesini artırmak istiyoruz. Bu tür uluslararası fuarlar da firmaların etkileşime geçtiği ve rekabeti büyüttüğü zeminler sunuyor. Ülkemiz için hayırlı olsun."

Etkinlik alanındaki stantları tek tek gezerek yerli ve milli projeleri inceleyen Bakan Uraloğlu, Türk savunma ve uzay sanayisinin ulaştığı son nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.