Türkiye ve Cezayir 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine adım adım! Tercihli Ticaret Anlaşması müzakereleri başlıyor

24 Haziran 2024 14:47 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:47

Mehmet Büyükekşi'den çok çarpıcı açıklamalar! "Bizden olmayanları hayal kırıklığına uğratacağız"

Mehmet Büyükekşi'den çok çarpıcı açıklamalar! "Bizden olmayanları hayal kırıklığına uğratacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye'nin onur konuğu olduğu 55. Uluslararası Cezayir Fuarı dolayısıyla gittiği ülkede Cezayir Ticaret Heyeti Açılış Programı'nda bulundu.

Buluşmada Türkiye ve Cezayir arasındaki ticaret hacminin 2023 yılı sonunda 6,3 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Bakan Bolat, ayrıca İki ülke arasında çok yakın zamanda Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanacağı müjdesini verdi.

CEZAYİR İLE 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir ile ikili ticaret hacminin geçen yıl sonunda 6,3 milyar dolar olduğunu belirtti.

10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Bolat, İki ülke arasında çok yakın zamanda Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilerin 2020 yılında ortaya konulan stratejik partnerlik vizyonu ile daha da sağlamlaştırdığını ifade etti.

İki ülke arasındaki yakın ilişkide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun arasındaki sıcak dostluğa dikkat çekildi.

TOPLAM YATIRIM TUTARI 6 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Cezayir ile ikili ticaret hacminin geçen yıl sonunda 6,3 milyar dolar oldu.

2024 yılının ilk 5 ayında yükseliş trendini sürdüren ikili ticaret hacmi, bu yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış kaydederek yaklaşık 2,7 milyar dolar seviyesinde oldu.

Ortak ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolara ulaştırma konusunda emin adımlarla ilerlendiği belirtildi.

TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ BAŞLIYOR

Cezayir ve Türkiye arasında çok yakın zamanda Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanacak.

Bolat, "Cezayir, Türkiye'nin sadece Afrika'ya açılan kapısı değil, aynı zamanda Afrika'daki en büyük yatırım ortağı." ifadelerini kullandı.

Cezayirli yatırımcılara Türkiye'de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Bolat, "Cezayir'de firmalarımız toplu konut, demir yolu, kara yolu ve baraj projeleri gibi çok önemli projeleri hayata geçirmiş, tamamlamıştır. Önümüzdeki dönemde de Cezayir'deki projelerde firmalarımızın daha fazla yer almasını desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.