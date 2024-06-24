Son dakika! A Milli Takım'da sakatlık şoku: Kadrodan çıkartıldı!

24 Haziran 2024 14:20 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:40

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Burak Yılmaz, milli takımımız için konuştu! 'Bizim çocuklara güvenelim'

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A Milli Takım, EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

A Milli Futbol Takımımızda sakatlık kabusu sürüyor.

Turnuvaya başlarken Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ı kaybeden A Milli Takım'a kalecisinden de kötü haber geldi.

TFF, çapraz bağı kopan Doğan Alemdar'ın Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar’ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

DOĞAN ALEMDAR'IN ÇAPRAZ BAĞI KOPTU

Yapılan kontroller neticesinde, Doğan’ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

DOĞAN'IN YERİNE MUHAMMED KADROYA DAHİL EDİLDİ

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı."