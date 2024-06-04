Türkiye'de binlercesi yollarda... Otomotiv devlerinden skandal itiraf: Sevkiyatlar durdurulacak!

04 Haziran 2024 09:56 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:02

İkinci elde uzman yorumu: Piyasa bir tık daha iyi gibi

İkinci elde uzman yorumu: Piyasa bir tık daha iyi gibi

Japonya'da araç üretim sürecinde sertifikasyon için 'hileli güvenlik testi' yaptıkları iddiasıyla Toyota, Mazda, Yamaha, Honda ve Suzuki'ye karşı açılan hükümet soruşturması büyük yankı uyandırdı.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT), sertifikasyon amacıyla "hileli güvenlik testi" sundukları suçlamasıyla karşı karşıya olan otomobil firmaları, yaptıkları bu yolsuzlukları kabul etti.

SEVKİYAT DURDURULSUN TALİMATI!

Bakanlık, Japon firmalarından soruşturmada adı geçen modellerin sevkiyatlarını durdurmalarını ve bu modellerin ulusal güvenlik standartlarını karşıladığının doğrulanmasını talep etti. MLIT yetkilileri, denetim yapmak üzere Japon firmaların üretim tesislerine gönderildi.

"SON DERECE ÜZÜCÜ"

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo, yaptığı açıklamada, güvenlik testi yolsuzluklarının "son derece üzücü" olduğunu belirtti.

JAPON EKONOMİSİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Bakan Saito, soruşturma kapsamında etkilenen modellerin halihazırda düşük üretim hacimleri nedeniyle Japon ekonomisi üzerinde sınırlı bir etkisi olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

"TOYOTA OLARAK ÖZÜR DİLİYORUZ"

Toyota Motor, açıklamasında, firmanın toplamda 7 modeli kapsayan araçlarının "MLIT onaylı olmayan yöntemlerle sertifikasyondan geçirildiğini" duyurdu. Fielder, Axio ve Yaris Cross modellerinin üretiminin halen sürdüğü, diğer 4 modelin ise üretiminin daha önce durdurulduğu ifade etti.

Toyota Başkanı Toyoda Akio, düzenlediği basın toplantısında, bakanlık talimatlarına uyacaklarını bildirerek, "Toyota olarak özür diliyoruz. Doğru sertifikasyon sürecini takip etmeden seri üretim yapıp otomobil sattık." dedi.

Yolsuzluğun "sistemin temellerine" etkisine değinen Toyoda, "Bu gibi eylemler sertifikasyon sisteminin temellerini baltalıyor. Bir otomobil üreticisi olarak bunların asla gerçekleşmemesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.