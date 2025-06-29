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 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'de de şubeleri olan ünlü fast-food zincirinde şok iflas!

Dünya genelinde birçok şubesi bulunan ve özellikle bir dönem metro istasyonlarında popüler olduktan sonra Türkiye’de faaliyet gösteren fast-food zinciri iflas etti.

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Türkiye'de de şubeleri olan ünlü fast-food zincirinde şok iflas!
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 15:10

Dünya genelinde neredeyse bütün ülkelerin etkilendiği ekonomik kriz nedeniyle bazı şirketler iflasa sürüklenmeye devam ediyor.

Türkiye'de de şubeleri olan ünlü fast-food zincirinde şok iflas!

thestreet.com'un verdiği bilgiye göre ABD’nin en büyük fast-food zincirinin franchise sahibi iflas koruması için başvuruda bulundu. Kaliforniya'da faaliyet gösteren bir Subway franchise yeniden yapılanmak ve büyük ihtimalle faaliyetini sürdürmek için 11. Bölüm iflas koruması başvurusunda bulundu.

İflas başvurusunda bulunan yiyecek devi iflas sürecine neyin yol açtığına daire yayımladığı açıklamada bilgi paylaşmadı.

Türkiye'de de şubeleri olan ünlü fast-food zincirinde şok iflas!

Kaliforniya, Montebello merkezli franchise sahibi CGA Corporation, 25 Haziran'da Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne dilekçe sundu ve 50.000 ila 100.000 dolar arasında varlık ve 100.000 ila 500.000 dolar arasında yükümlülük listeledi. Borçlunun dilekçesinde listelenen en büyük alacaklı, 249.000 dolarlık kısmen teminatlı bir kredi talebiyle küçük işletme idaresi olduğu açıklandı.

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ETİKETLER
#california
#iflas
#ekonomik kriz
#fast food
#Subway
#Franchise
#Ekonomi
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