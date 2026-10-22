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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 00:40

Türkiye'den çekileceği konuşuluyordu: JP Morgan'dan açıklama geldi

JP Morgan Menkul Değerler AŞ, faaliyet izni iptali haberlerine açıklık getirdi. Açıklamada Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerinin büyütülme kararı alındığı vurgulandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Türkiye'den çekileceği konuşuluyordu: JP Morgan'dan açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 00:40

JP Morgan Menkul Değerler AŞ'nin faaliyet izninin iptaline yönelik sürece dair iddialara cevap verdi.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'den çekileceği konuşuluyordu: JP Morgan'dan açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
JP Morgan Menkul Değerler AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) faaliyet izninin iptali yönünde yaptığı başvurunun Türkiye'deki güncel gelişmelerle ilgisi olmadığını ve grubun Türkiye'deki diğer faaliyetlerini etkilemeyeceğini açıkladı.
Şirketin Temmuz 2015'ten bu yana herhangi bir sermaye piyasası faaliyeti yürütmediği belirtildi.
SPK'ya yapılan başvurunun, uzun süredir fiilen herhangi bir faaliyeti bulunmayan şirketin mevcut hukuki statüsünün fiili durumla uyumlu hale getirilmesine yönelik olduğu ifade edildi.
Bu sürecin JP Morgan Chase grubunun Türkiye'deki diğer faaliyetlerinin sona ermesi, sınırlandırılması veya Türkiye'den çekilmesi anlamına gelmediği vurgulandı.
JP Morgan İstanbul Şubesi'nin bankacılık faaliyetlerinin bu süreçten etkilenmeyeceği ve Türkiye'deki faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
JP Morgan İstanbul Şubesi'nin Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini büyütme kararı aldığı ve bu yönde çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

JP Morgan Menkul Değerler AŞ'den yapılan açıklamada, şirket faaliyet izninin iptal edilmesi amacıyla 'na () başvuruda bulunulmasına ilişkin daha önce yapılan duyuru kapsamında kamuoyunda oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi ve söz konusu sürecin kapsamının açıklığa kavuşturulması amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Türkiye'den çekileceği konuşuluyordu: JP Morgan'dan açıklama geldi

"İPTAL İDDİALARINDAKİ SÜREÇ BAŞKA"

Açıklamada Temmuz 2015’ten bu yana herhangi bir sermaye piyasası faaliyeti yürütülmediği, müşterilere yatırım hizmeti veya yan hizmet sunulmadığı belirtilerek, "Bu nedenle, Şirket'in faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik olarak başlatılan süreç, esas itibarıyla uzun süredir fiilen herhangi bir faaliyeti bulunmayan Şirket'in mevcut hukuki statüsünün bu fiili durumla uyumlu hale getirilmesine yöneliktir ve ilgili konuya ilişkin karar geçtiğimiz yıllar içerisinde SPK ile yapılan görüşmeler neticesinde alınmıştır. Bu çerçevede ilgili kararın ülkemizdeki güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Ayrıca, SPK'ya yapılacak başvurunun ve Şirket'in aracı kurum statüsünün sona ermesinin JP Morgan Chase grubunun Türkiye'de yürütülen diğer faaliyetlerinin sona ermesi, sınırlandırılması veya Türkiye’den çekilmesi anlamına gelmediğini özellikle belirtmek isteriz." ifadesine yer verilen açıklamada, nitekim, şirket ile JP Morgan Chase Bank, N.A., Merkezi Columbus, Ohio, İstanbul Türkiye Şubesinin (JP Morgan İstanbul Şubesi) hukuken ayrı kuruluşlar olduğu, faaliyet izninin iptaline ilişkin sürecin yalnızca şirketi ilgilendirdiği vurgulandı.

JP MORGAN TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİNİ BÜYÜTME KARARI ALDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"JP Morgan İstanbul Şubesi'nin Türkiye'de yürüttüğü bankacılık faaliyetleri söz konusu süreçten herhangi bir şekilde etkilenmemekte olup, JP Morgan İstanbul Şubesi Türkiye'deki faaliyetlerine mevcut şekliyle ve kesintisiz olarak devam edecektir. JP Morgan İstanbul Şubesi yakın zamanda Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini büyütme kararı almış olup, bu yönde gerekli çalışmalar ilgili yasal otoriteler ile koordineli bir biçimde devam etmektedir.

Dolayısıyla, daha önce yayımlanan duyuru, JP Morgan Chase grubunun Türkiye'deki faaliyetlerinin sınırlandırılmasına veya Türkiye'den çıkışına ilişkin olmayıp yalnızca uzun süredir hiçbir faaliyeti bulunmayan Şirket'in aracı kurum faaliyet izninin iptaline yönelik süreçle sınırlıdır."

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ETİKETLER
#sermaye piyasası kurulu
#Spk
#Jp Morgan Menkul Değerler Aş
#Jp Morgan Chase Bank N.a.
#Jp Morgan İstanbul Şubesi
#Ekonomi
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