Piyasaların yönü ne olacak, yatırımcıyı önümüzdeki dönemde neler bekliyor? Ekonomist Necmettin Batırel, ekonominin gündemindeki kritik gelişmeleri değerlendirerek dikkat çeken öngörülerini paylaştı. Batırel’in açıklamaları, piyasalarda yeni dönemin şifrelerini ortaya koydu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye'den MSCI'ya 6 ay önceden hamle! Borsada yapay zekâlı denetim dönemi Türkiye, MSCI'ın Türkiye'yi gelişmekte olan piyasa statüsünden bağımsız piyasa statüsüne düşürme tehdidi karşısında, Haziran 2027'ye kadar tanınan uyum sürecini beklemeden Aralık 2026'ya kadar reformları tamamlama kararı alarak borsada yapay zeka denetim dönemi başlatıyor. MSCI, Türkiye'yi gelişmekte olan piyasa statüsünden bağımsız piyasa statüsüne düşürme tehdidinde bulundu ve fon krizi nedeniyle Türkiye hisselerine yönelik bazı endeks değişikliklerini durdurdu. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Borsa İstanbul küresel ana yatırım endekslerinden çıkarılacak ve trilyonlarca dolarlık fonların yatırım havuzunun dışına itilecek. Türkiye, MSCI kriterlerine uyum sağlamak amacıyla kurumlar arası özel bir çalışma grubu oluşturdu ve SPK ile TÜBİTAK iş birliğiyle manipülasyonu erken tespit edecek yapay zeka tabanlı erken uyarı sistemi ve büyük veri platformu kuruluyor. Sermaye Piyasası Kanunu'nda köklü değişiklikler yapılarak manipülasyon, bilgi suistimali ve piyasa bozucu eylemlere yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Reformların Haziran 2027'deki incelemeden 6 ay önce, Aralık 2026'da yürürlüğe girmesiyle, düzenlemelerin piyasadaki somut etkilerinin görülmesi için Türkiye'ye zaman avantajı sağlanacak. Uyum sürecinin başarıyla tamamlanması, dondurulan endeks güncellemelerinin yeniden açılmasını ve olası bir lig düşme nedeniyle yaşanabilecek zorunlu yabancı yatırımcı çıkışlarının önlenmesini sağlayacak.

Küresel sermaye akışlarına doğrudan yön veren ve kendisine endekslenmiş 22,8 trilyon dolarlık varlık büyüklüğüyle uluslararası finans sisteminin en belirleyici kurumlarından biri olan MSCI (Morgan Stanley Capital International), dev bir kuruluştur. Dünya genelindeki emeklilik fonları, varlık yönetim şirketleri ve borsa yatırım fonları (ETF), portföylerini oluştururken ve performanslarını ölçerken MSCI endekslerini ana referans (benchmark) kabul eder.

İşte bu kuruluş, fon krizi dolayısıyla Türkiye hisselerine yönelik bazı endeks değişikliklerini (yeni hisse girişleri, pay oranı artışları ve üst endekslere geçişler) durdurmuş; şeffaflık, gözetim ve yaptırım adımlarında Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme sağlanmaması hâlinde Türkiye'yi gelişmekte olan piyasa statüsünden bağımsız piyasa statüsüne düşürebileceğini açıklamıştır.

MSCI'ın Türkiye'yi "Bağımsız Piyasa" (Standalone Market) statüsüne düşürmesi, Borsa İstanbul'un küresel ana yatırım endekslerinden tamamen çıkarılması ve trilyonlarca dolarlık büyük uluslararası fonların yatırım havuzunun dışına itilmesi anlamına geliyor.

İşte ekonomi yönetimi, Haziran 2027'ye kadar tanınan uyum sürecini beklemeden, reformları aralık ayında tamamlamak üzere harekete geçti. MSCI kriterlerine tam uyum sağlamak amacıyla kurumlar arası özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve TÜBİTAK iş birliğiyle manipülasyonu erken tespit edecek yapay zekâ tabanlı erken uyarı sistemi ve büyük veri platformu kuruluyor.

BORSA İSTANBUL'DA BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA!

Türkiye'nin mevcut "Gelişmekte Olan Piyasalar" (Emerging Markets) statüsünden "Sınır Piyasalar" (Frontier Markets) veya "Bağımsız Piyasalar" (Standalone Markets) kategorisine düşürülmesini engellemek için Sermaye Piyasası Kanunu'nda köklü değişikliklere gidiliyor.

Cezai yaptırımlar kapsamında manipülasyon, bilgi suistimali ve piyasa bozucu eylemlere yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Serbest fonlar üzerinden işlenen suçlara ağır yaptırımlar getiriliyor, fon tasfiyesindeki geri kazanım mekanizması kalıcı hâle getiriliyor. Halka açık şirketlerin pay sahipliği bilgilerinin detaylandırılması ve fiilî dolaşım payı (FIF) hesaplamasının şeffaflaştırılması, MSCI'ın dondurduğu FIF ve pay sayısı (NOS) artışlarının yeniden açılması için zemin hazırlayacak.

TÜRKİYE'DEN MSCI'YA 6 AY ÖNCEDEN HAMLE!

MSCI'ın temel beklentisi yalnızca yasal metinlerin değişmesi değil, şeffaflık ve yaptırım mekanizmalarının fiilen çalıştığına dair somut bulguların ortaya konulması. Reformların, Haziran 2027'deki Yıllık Piyasa Sınıflandırma İncelemesi'nden 6 ay önce, Aralık 2026'da yürürlüğe girmesi, düzenlemelerin piyasadaki somut etkilerinin görülmesi açısından Türkiye'ye önemli bir zaman avantajı sağlayacak.

MSCI endekslerini birebir takip eden pasif yatırım fonları, portföy ağırlıklarını bu endekslere göre belirliyor. Örneğin, Kasım 2026 güncellemesinde Sabancı Holding (SAHOL) ve Astor Enerji (ASTOR) ana endeksten çıkarılarak küçük ölçekli endekse alınmış, 18 hisse ise endeks dışına çıkarılmıştır.

Uyum sürecinin başarıyla tamamlanması, dondurulan endeks güncellemelerinin yeniden açılmasını ve olası bir lig düşme nedeniyle yaşanabilecek zorunlu yabancı yatırımcı çıkışlarının önlenmesini sağlayacaktır.

Bakan Şimşek'in önümüzdeki hafta Londra'da ve Aralık 2026'da New York'ta MSCI üst yönetimi ve küresel kurumsal yatırımcılarla yapacağı görüşmeler, teknik reformların karar alıcılara doğrudan anlatılması açısından kritik öneme sahip. Yasal reformlar ve yapay zekâ destekli denetim altyapısının piyasa güvenini yeniden tesis ederek yeterli desteği sağlaması hedefleniyor.