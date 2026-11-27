Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarında bir gün yükseliş, diğer gün sert düşüş yaşanırken yatırımcılar şimdi 'Altın yeniden yükselecek mi, yoksa düşüş sürecek mi?' sorusuna cevap arıyor. Ekonomist Şirin Sarı, katıldığı yayında gram altın ve ons altına ilişkin beklentilerini açıkladı. Piyasalardaki sert hareketlerin perde arkasına dikkat çeken Sarı, altın yatırımcılarının yakından takip etmesi gereken seviyeleri tek tek sıraladı.
İşte Şirin Sarı açıklamalarından satırbaşları...
"Gram altın şu anda 6 bin 158 lira seviyesinde. Dün bir miktar yükseliş yaşandı. Haftaya yaklaşık yüzde 2'lik yükselişle başlamıştık. 6 bin 200 liranın üzerini gördük. Ancak dün ve önceki gün yaşanan satışlarla birlikte gram altın 6 bin 50 lira seviyelerine kadar geriledi. Küresel piyasalarda ise gram altında 5 bin 800 lira seviyeleri görüldü.
Bugün hem Kapalıçarşı ile küresel piyasalar arasındaki fiyat farkında hem de altının genel seyrinde değişim yaşanıyor. Dün Kapalıçarşı ile diğer piyasalar arasındaki fiyat farkı 6 bin 200 lira seviyelerine kadar çıkmıştı. Bugün ise bu fark 2 bin lira seviyelerine kadar geriledi.
Çarşamba günü açıklanan enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Altın, açıklanan verilerin ardından önce düşüş yaşadı, daha sonra ise yeniden yükselişe geçti. Ancak bu hafta ve geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında görülen sert hareketlerin arkasında küresel piyasalardaki hisse senedi likiditesi de bulunuyor.
Hisse senetleri satış gördüğünde altının da gerilediğini, hisse senetleri yükseldiğinde ise altının rahatladığını gördük. Hisse senetlerinden çıkan para dün itibarıyla yeniden altına yöneldi.
Bugün ABD piyasaları yarım gün kapalı olacak. Asya seansında ise özellikle son iki sabahtır yükselişler görüyoruz. Çin ve Asya tarafında altın alımları öne çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda enflasyon verilerini ve Fed'in faiz kararını daha fazla konuşacağız. Ancak son iki haftalık süreçte ABD borsaları altın fiyatları üzerinde daha belirleyici oldu.
Pazartesi günü de test ettiğimiz 3 bin 670-3 bin 700 dolar seviyelerine şu anda yaklaştık. Bu seviyelerin aşılıp aşılmayacağı önemli. Aşılması durumunda 3 bin 800 dolar seviyesini takip edeceğiz. Ons altında 4 bin dolar ise bir sonraki hedefimiz olacak. Artık teknik seviyeleri ve çok kısa vadeli hareketleri izliyoruz.
Altındaki düşüşün 3 bin 500 dolar seviyesinin altına doğru devam edip etmeyeceğini ya da yaşanan kısa süreli geri çekilmenin ardından yeniden yükseliş hareketinin başlayıp başlamayacağını yakından takip ediyoruz. Teknik seviyelerimiz var.
Küresel merkez bankalarının tahminlerine baktığımızda 2027 yılına ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı. Bu tahminlerde 4 bin 250 dolar ile 5 bin 250 dolar arasında değişen farklı seviyeler bulunuyor. Dolayısıyla belirsizlik devam ediyor.
Doların altınla arasındaki fiyat farkı da biraz açılmış durumda. Şu anda tahvil faizlerine ve altına giriş var. Petrol fiyatları da bu sabah itibarıyla yükselişe geçti. Piyasalarda dengeli olmayan bir fiyatlama söz konusu.
ABD piyasaları önümüzdeki hafta daha sağlıklı bir şekilde açıldıktan sonra piyasanın yönünü biraz daha net görebileceğiz. Dolar tarafı ise şu an daha stabil seyrediyor. Hisse senetlerinden çıkan fazla para, altının yönünü belirleyen önemli unsurlardan biri hâline geldi.
Yıl sonuna yaklaşırken altının daha fazla yükselmesi bekleniyordu ancak fiyatlarda ciddi geri çekilmeler yaşandı ve dip seviyeler görüldü. Bu durum yatırımcının kafasını karıştırdı. Şu anda altına yönelik yoğun bir alım hareketi de göremiyoruz. Dün akşamüstüne doğru fiyat farkı biraz daha açıktı ancak bugün satışlar geldi. Ev veya araba almak isteyen bazı kişiler, altının 6 bin 200 lira civarındaki fiyatlamalarını fırsat görerek ellerindeki altını bozdurdu.
Bugün yatırımcı davranışlarında farklılıklar görüyoruz. Bazı yatırımcılar altının daha fazla düşeceğini düşünerek daha önce alım yapmış olabilir. Şimdi ise hâlâ kârdayken satış yapmak için uygun bir fırsat yakaladıklarını düşünüyor olabilirler. Ancak bu hafta altın almaya gelen yatırımcılar da vardı. Fiyatların 6 bin liraya yaklaşması ve geçtiğimiz hafta bu seviyenin altının görülmesi üzerine alım yapanlar oldu. Yatırımcılar kendi ihtiyaçlarına ve gelecek planlamalarına göre hareket ediyor.
Bu yıl güvenli liman olarak görülen altına yönelik güvenin de sorgulandığını gördük. Altında yaşanan bu kadar dengesiz ve beklenmedik hareketler, belirsizlikler yatırımcının güvenini bir miktar sarstı. Ancak altın yine altındır. Dünyanın bu kadar hızlı değiştiği bir dönemde jeopolitik riskler hâlâ masada. Bu risklerin Avrupa ile Rusya arasındaki gelişmeler gibi farklı başlıklara evrilmesiyle birlikte altını konuşmaya devam edeceğiz.
Bugünleri kademeli alım için uygun günler olarak değerlendiriyoruz.
Fed'in faiz kararına ilişkin beklentilere baktığımızda, Fed'in muhtemelen 9 Aralık'ta 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğini düşünüyoruz.
O gece Fed Başkanı'nın yapacağı açıklamalar da önemli olacak. Fed'in bundan sonraki süreçteki yaklaşımını, faiz artırımlarına ilişkin değerlendirmelerini ve enflasyon hedefinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağını takip edeceğiz.
Ayrıca jeopolitik risklerin oluşturduğu etkiler de altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.