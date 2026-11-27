BU HAFTA ALTIN ALMAYA GELEN YATIRIMCILAR DİKKAT

Bugün yatırımcı davranışlarında farklılıklar görüyoruz. Bazı yatırımcılar altının daha fazla düşeceğini düşünerek daha önce alım yapmış olabilir. Şimdi ise hâlâ kârdayken satış yapmak için uygun bir fırsat yakaladıklarını düşünüyor olabilirler. Ancak bu hafta altın almaya gelen yatırımcılar da vardı. Fiyatların 6 bin liraya yaklaşması ve geçtiğimiz hafta bu seviyenin altının görülmesi üzerine alım yapanlar oldu. Yatırımcılar kendi ihtiyaçlarına ve gelecek planlamalarına göre hareket ediyor.

