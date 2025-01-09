Türkiye'den otomotiv sektöründe tarihi başarı! İki ülkeye satışlar 3 katına çıktı

09 Ocak 2025 15:55 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:15

Türk otomotiv sektörü 2024 yılında tarihi rekor kıracak 37 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı başardı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek otomotiv ihracat rekoru kırıldı.

Bu araçlar gözden düşmüyor! İşte 250 bin lira altında alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller

Bu araçlar gözden düşmüyor! İşte 250 bin lira altında alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller

Türk otomotiv sektörü uluslararası alanda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Uludağ Otomotiv Sanayi İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2023 yılında 35 milyar 4 milyon 230 bin dolar yurt dışı satış tutarı yüzde 6 artarak 37 milyar 211 milyon 661 bin dolar seviyesine geldi. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek otomotiv ihracat rekoru kırıldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülke ihracatındaki payı yüzde 16,5 oldu.

İHRACAT ÜLKELERİNDEKİ ARTIŞ KATLANDI

Türk otomotiv sektörü 1 milyar dolar ve üzeri satış yaptığı ülke sayısını 9'dan 10'a çıkardı. 8 Avrupa Birliği üyesi ülkeye ihracat yaparak önemli bir başarıya imza attı. İngiltere ve ABD , 2023 yılında otomotiv ihracatının 1 milyar doları aştığı pazarlar arasında yer aldı. Bu da Türk otomotiv sektörünün uluslararası pazardaki rekabet gücünü gözler önüne serdi.

ALMANYA​

Sektörün en büyük pazarı Almanya, Türk otomotiv ihracatında ilk sıradaki yerini korumaya devam etti. 4 milyar 856 milyon 459 bin dolar seviyesinde.

FRANSA

Almanya'nın ardından Fransa geldi. 2023 yılında 4 milyar 307 milyon 187 bin dolar ihracat yapacak olan ihracat, 2024 yılında 4 milyar 330 milyon 292 bin dolar seviyesine çıktı.

İNGİLTERE VE DİĞER ÜLKELER

Birleşik Krallık'a ihracatta %25'lik artış görüldü. 2023 yılında 3 milyar 289 milyon 218 bin dolar olan ihracat, 2024 yılında 4 milyar 101 milyon 335 bin dolar seviyesine ulaştı.

İtalya %9,5'lik artışla 3 milyar 435 milyon 956 bin dolar En fazla ihracat yapan dördüncü ülke oldu. İspanya %3'lük artışla 2 milyar 505 milyon 250 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı.

POLONYA VE DİĞER ÜLKELER

Sektör, Polonya'ya %4 artışla 1 milyar 832 milyon 269 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca Slovenya ile İlişkiler de güçlendi. 2023'te 1 milyar 354 milyon 799 bin dolar İhracatın 2024'te %33 artarak 1 milyar 799 milyon 190 bin dolara ulaşması bekleniyor.

BELÇİKA VE ABD İLE TİCARET

Belçika , %6 artışla 1 milyar 400 milyon 934 bin dolar ihracat yaparak 8. sırada yer aldı. ABD, %19 artışla 1 milyar 209 milyon 430 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Son olarak Romanya , %33,5 artışla 1 milyar 159 milyon 565 bin dolar ihracat yaparak 10. sırada yer aldı.

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEKTEKİ HEDEFLERİ

Türkiye​, ihracatı artırmak, yeni pazarlar keşfetmek ve mevcut pazarları güçlendirmek için stratejiler geliştirilmesini hedefliyor. Sektör, teknolojik yeniliklere ve sürdürülebilirliğe yatırım yaparak küresel pazarda daha da güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.