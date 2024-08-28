Türkiye'den yurt dışına satılan dizilerden sağlanan gelir şaşırttı! Ünlü televizyoncu açıkladı

28 Ağustos 2024 16:42 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:47

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir senaryoda da ayrıldı! Yalı Çapkını dizisi baştan yazıldı

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir senaryoda da ayrıldı! Yalı Çapkını dizisi baştan yazıldı

Türk dizilerini dünyada 750 milyon kişi izliyor. Yerli dizilerin ihracatından elde edilen bölüm başı gelir dudak uçuklattı. Ünlü sektör temsilcisi rakamlar hakkında bilgi verdi. Yurt dışına satılan Türk dizilerinin bölüm başı geliri haberimizde.

TÜRK DİZİLERİ DÜNYADA FAVORİ

Türk dizileri dünyanın dört tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır'ın başı çektiği ülkelerde Türk dizileri en çok izlenenler arasında yer alıyor.

Yurt dışına satılan Türk dizilerinden sağlanan gelir ise her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Marka Ofisi’nin çalışması, Türk dizilerinin Türkiye’nin marka değerini artırdığını, izlenen ülkelerden Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısını yüzde 15 yükselttiğini ve Türk ürünlerine talebi tetiklediğini ortaya serdi.

MUHTEŞEM YÜZYIL TETİKLEYİCİ OLDU

The Economist ise yayınladığı makalesinde Muhtesem Yüzyıl etkisine dikkat çekti.

İlk kez 2011 yılında yayınlanan dizi Türk dizilerinin dünyaya açılan ilk dalgasının bir parçası oldu.

Dünyada 150’den fazla ülkede yayınlanan ve yaklaşık 700 milyonun üzerinde insana ulaşan Türk dizileri, ülkeye de ciddi bir gelir sağlıyor.

YURT DIŞINA SATILAN TÜRK DİZİLERİNİN BÖLÜM BAŞI GELİRİ

Dizi sektörünü değerlendiren ünlü televizyoncu Saner Ayar, Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ayar, dizilerin yurt dışı pazarının büyüklüğü hakkında detay vererek, şunları söyledi;

"Yurt dışına satılabilir bir dizi yaptığınızda 200 bin dolar ile 600-650 bin dolar arasında bölüm başı geliriniz var. Bu gelirin yüzde 50’si kanala kalıyor. Baktığınızda tamamen bir kâr.

Yurt dışı gelir sağlamak için kanallar dizi üretme motivasyonlarını sürdürecek."

YAZ DİZİSİ ÇEKİLMEDİ

Türkiye ekonomisinde yaşanan zorluklar, dizi sektörünü de vurdu.

Bütçe sıkıntısı nedeniyle bu yaz ilk kez yaz dizisi çekilmedi.

Saniye Ayar, konuyla ilgili şu yorumu yaptı;

"Türkiye’de artık önümüzdeki 4 yıl ya da üç buçuk yıl erken seçim olmazsa seçim yok. Bu da ayrıca pozitif bir durum Türkiye ekonomisi açısından.

Ben televizyonların bu kapsamda dizi üretme sayısı anlamında geri adım atacaklarını zannetmiyorum. Şimdi eminim yeni oyuncular gelecektir, yeni televizyonlar yapılacaktır."

DÜNYADA EN ÇOK İZLENEN TÜRK DİZİLERİ

Dünyada en çok rağbet gören Türk dizileri şöyle;

1. Muhteşem Yüzyıl

2. Aşk-ı Memnu

3. Ezel

4. Sıla

5. Kurtlar Vadisi

6. Fatmagül'ün Suçu Ne?

7. Binbir Gece

8. Kiralık Aşk

9. Yaprak Dökümü

10. Medcezir