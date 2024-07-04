Türkiye'nin birçok iline gönderim yapan ünlü yumurta markası iflas etti! Vergi borcu ortaya çıktı

04 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:53

Erzurumspor'un yeni formasında yer alan Erzurumlu İbrahim Erkal 2017 yılında vefat etti

Erzurumspor'un yeni formasında yer alan Erzurumlu İbrahim Erkal 2017 yılında vefat etti

Türkiye'nin hemen hemen her yerine gönderim yapan yumurta markası iflas bayrağını çekti.

Türkiye'de son yıllarda konkordato ve iflas ilanı veren şirket sayısı hızla artıyor.

Son olarak yumurta sektöründe faaliyet gösteren Baranok Yumurta kısa süre önce iflas etti.

Konya 1. İcra Dairesi Baranoklar Tavukçuluk Gıda Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'yle ilgili iflası açıkladı.

BARANOK YUMURTA İFLAS ETTİ

Tanınmış yumurta markası Baranok Yumurta iflas etti.

Konyalı markanın iflas açıklamasını Konya 1. İcra Dairesi yaptı.

Merhabahaber'de yer alan bilgiye göre, Baranoklar Tavukçuluk Gıda Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin vergi borcu olduğu belirlendi.

Konya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 431 bin 220 TL'lik alacağı bulunuyor.