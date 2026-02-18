Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 16 Şubat tarihinde 44 bin 467 yolcuyla rekor tazelediğini belirtti.

Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor
IHA
18.02.2026
18.02.2026
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama yaklaşık 1 milyon yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor" dedi.

Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 16 Şubat tarihinde 44 bin 467 yolcuyla rekor tazelediğini belirtti. Hattın hizmete açıldığı 2023 yılından bu yana 28,6 milyon yolcuya hizmet verdiğini ifade eden Uraloğlu, hattın 16 Şubat tarihinde 44 bin 467 yolcuya hizmet vererek, bugüne kadar bir günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.

Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nın İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana toplam 28,6 milyon yolcuya hizmet verdik. Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor.

Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor

Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama yaklaşık 1 milyon yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i ise Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor" ifadelerine yer verdi.

#Ekonomi
