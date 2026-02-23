Türkiye’nin kart karnesi açıklandı: 1,7 milyar işlem, 2,3 trilyon TL!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında 2,3 trilyon TL tutarında 1,7 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 büyüme ile 687,4 milyar TL oldu.

KART SAYILARI GELİŞİMİ

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 143,4 milyon, banka kartı sayısı 210,9 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 110,6 milyon adet oldu.

2025 yılının Ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 10’luk, banka kartı adedinde yüzde 8’lik artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 2’lik düşüş yaşandı. Toplam kart sayısı ise 464,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi.

KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 2.325,8 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1.995,5 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 322,8 milyar TL’sinde banka kartları, 7,5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 46, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 55 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -77 oldu.

KARTLI ÖDEME İŞLEM ADEDİ GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1,7 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 1.009,6 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 664,7 milyon adedinde banka kartları, 31,8 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 24 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -75 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 687,4 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME ADEDİ GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 245,9 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15.

TEMASSIZ ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1.124,6 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 751,8 milyar TL oldu. Ocak ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.