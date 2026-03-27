Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2024'te yüzde 5,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin sera gazı emisyonu verilerine göre Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (), 2024 yılına ilişkin verilerini açıkladı. Bu dönemde, toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,9 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,6 ile tarım, yüzde 2,6 ile atık sektörü takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı sera gazı emisyon verilerini açıkladı ve toplam emisyonlarda bir önceki yıla göre artış yaşandı.
2024'te toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.
Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 2024'te 6,8 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.
Enerji kaynaklı emisyonlar, 2024'te toplam emisyonların %71,8'ini oluşturdu.
Enerji sektörü emisyonları 2024'te bir önceki yıla göre %5,6 artışla 419,9 milyon ton karbondioksit eşdeğerine yükseldi.
Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları %7 artışla 75,7 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.
Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990'da 4,2 ton karbondioksit eşdeğeriyken 2023'te 6,5 ton ve 2024'te 6,8 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Böylece 2024'te toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

YılKişi Başı Sera Gazı Emisyonu (ton CO2 eşdeğeri)Toplam Sera Gazı Emisyonu (milyon ton CO2 eşdeğeri)
19904,2Belirtilmemiş
20236,5Belirtilmemiş
20246,8584,5 (bir önceki yıla göre %5,3 artışla)

Enerji sektörü emisyonları 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artışla 419,9 milyon ton karbondioksit eşdeğerine yükseldi. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları bu dönemde yüzde 7 yükselişle 75,7 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Tarım sektörü emisyonları yüzde 2,4 artarak 73,5 milyon ton, atık sektörü emisyonları da yüzde 3,9 artışla 15,4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

Sektör2024 Emisyonları (Milyon Ton CO2 Eşdeğeri)Bir Önceki Yıla Göre Artış (%)
Enerji Sektörü419,95,6
Endüstriyel İşlemler ve Ürün Kullanımı75,77,0
Tarım Sektörü73,52,4
Atık Sektörü15,43,9

2024'te toplam karbondioksit emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklılar oluşturdu. Bunların yüzde 34,2'si çevrim ve enerji alt kategorisinden kaynaklı olmak üzere yüzde 85,9'u enerjiden meydana geldi. Ayrıca yaklaşık yüzde 13,7'si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 0,3'ü tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

Sektör2024 Toplam Karbondioksit Emisyonlarındaki Payı (%)
Enerji Kaynaklı85,9
Çevrim ve Enerji Alt Kategorisi34,2
Endüstriyel İşlemler ve Ürün Kullanımı13,7
Tarım ve Atık Sektörleri0,3
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayram Başaran’dan altın yatırımcısına acil uyarı: 6 Nisan gecesine dikkat!
Gram altın için 6700 TL sonrası yeni tahmin! İslam Memiş'ten evde altın saklayanlara uyarı
