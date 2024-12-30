Türkiye'nin yoksulluk tablosu ortaya çıktı! TÜİK açıkladı: İşte yoksulluk oranının en düşük olduğu iller

30 Aralık 2024 10:32 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni açıkladı. 2024'te yoksulluk bir önceki yıla göre 0,1 puan azaldı. Göreli yoksulluk oranı yüzde 13,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'te yoksulluk oranının yüzde 13,6 olarak belirlendiğini açıkladı. Medyan gelir üzerinden yapılan değerlendirmelerde, bir önceki takvim yılı olan 2023 yılını referans alındı.

YOKSULLUK VE YAŞAM KOŞULLARI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Toplumun genel düzeyine göre belirli bir sınırın altında gelire sahip olan bireyler göreli anlamda yoksul sayılıyor.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %40'ı dikkate alındığında yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,1 puanlık azalış ile %6,9 olarak gerçekleşti.

Medyan gelirinin %50'si dikkate alındığında yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2024 yılında 0,1 puan artarak %13,6 oldu.

Medyan gelirin %60'ı dikkate alındığında yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise son yılda 0,1 puan azalarak %21,2 olarak gerçekleşti.

Medyan gelirin %70'i dikkate alındığında yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,1 puanlık azalış ile %28,9 oldu.

EN DÜŞÜK YOKSULLUK ORANI TEK KİŞİLİK HANELERDE

Hanehalkı tipine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında;

tek kişilik hanehalklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak %6,5,

çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarında ise 3,1 puan artarak %10,8 oldu.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranı 0,9 puan artarak %17,9,

tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranı ise 0,1 puan artarak %13,4 oldu.

EN YÜKSEK YOKSULLUK ORANI OKUL BİTİRMEYENLERDE

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre;

bir okul bitirmeyenlerin %24,7'si, lise altı eğitimlilerin %13,6'sı,

lise ve dengi okul mezunlarının ise %7,4'ü,

yükseköğretim mezunları ise %2,7 ile en düşük yoksulluk oranına sahip grup oldu.

MADDİ VE SOSYAL YOKSUNLUK ORANI YÜZDE 13,3

Maddi ve sosyal yoksunluk oranı hesabında hane düzeyinde sorgulanan değişkenler; otomobil sahipliği, ekonomik olarak beklenmedik harcamaları yapabilme, evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, konut kredisi ve faizli borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yiyebilme, evin ısınma ihtiyacını karşılayabilme ve mobilyaları eskidiğinde değiştirebilme durumudur.

Bu oran için fert düzeyinde toplanan değişkenler ise; eskimiş giysileri yerine yenisini alabilme, düzgün iki çift ayakkabıya sahip olabilme, ayda en az bir kez tanıdıkları ile toplanabilme, ücretli boş zaman faaliyetlerine katılabilme, kendini iyi hissetmek için bir miktar para harcayabilme ve kişisel amaçlı kullanım için internet sahipliği olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen on üç maddenin en az yedisini karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan maddi ve sosyal yoksunluk oranı; 2023 yılında %14,4 iken 2024 yılı sonuçlarında 1,1 puan azalarak %13,3 olarak tahmin edildi.

SÜREKLİ YOKSULLUK ORANI YÜZDE 13,7 OLDU

Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsamaktadır. Buna göre, 2024 yılı sonuçlarına göre sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak %13,7 oldu.

YOKSULLUK ORANI EN DÜŞÜK GAZİANTEP​, ADIYAMAN, KİLİS BÖLGESİNDE

İBBS 2. Düzey bölgelerinin her biri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %14,6 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir), %12,3 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise %4,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), %6,4 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.

YOKSULLUK VEYA SOSYAL DIŞLANMA RİSKİ ALTINDA OLANLAR

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanlar; göreli yoksulluk, maddi ve sosyal yoksunluk ve düşük iş yoğunluğu göstergelerinin en az birinden yoksun olanları ifade etmektedir.



Son yıl sonuçlarına göre fertlerin %29,3'ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında kaldı. Bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde; 0-17 yaş grubunda %38,9, 18-64 yaş grubunda %26,3, 65 ve üstü yaş grubunda ise %23,3 olarak tahmin edildi.

NÜFUSUN YÜZDE 4,3'Ü DÖRT YIL BOYUNCA YOKSULLUKTAN ÇIKAMADI

Dört yıllık panel veri kullanılarak medyan gelirin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksullukta kalma süresi incelendiğinde, fertlerin %10,1'i dört yıl içinde bir yıl, %6,5'i iki yıl, %4,3'ü üç yıl, %4,3'ü ise dört yıl boyunca (panel süresince) yoksullukta kaldı.

YÜZDE 74,8'LİK KESİM HİÇ YOKSUL OLMADI

Nüfusun %74,8'i ise dört yıl boyunca hiç yoksulluk sınırının altında kalmadı.

Nüfusun %31,3'ü sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi problemleri yaşıyor. Kurumsal olmayan nüfusun %31,3'ü sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemler yaşarken %30,2'si konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, %21,7'si trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlarla karşılaştı.

TAKSİT ÖDEMESİ VEYA BORCU OLANLARIN ORANI BELLİ OLDU

Geçen yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 1,2 puan azalarak %56,8 oldu. Nüfusun %5,2'sine bu ödemeler yük getirmezken %39,1'ine biraz yük getirdi, %12,5'ine ise çok yük getirdi. Konut masraflarının çok yük getirdiği hanelerin oranı 3,9 puan azalarak %13,6 olurken, bu masrafların biraz yük getirdiği hanelerin oranı 4,7 puan artarak %71,2 oldu. Konut masraflarının yük getirmediğini belirten hanelerin oranı geçen yıla göre 0,7 puan azalış ile %15,2 olarak hesaplandı.

Fertlerin %57,5'i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, %39,3'ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, %26,8'i beklenmedik harcamaları, %15,1'i evin ısınma ihtiyacını, %59,6'sı ise eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.

KENDİLERİNE AİT BİR KONUTTA YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 56,1

Oturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla göre 0,1 puan azalarak 2024 yılında %56,1 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı %28,0, lojmanda oturanların oranı %0,9, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15,0 oldu.