Türkiye'ye dev yatırım! İki ilde kurulacak: 2 milyondan fazla hane faydalanacak

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yeni anlaşma ile iki ilimize güneş ve rüzgar santralleri kurulacak. Güneş enerjisi projelerini içeren 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşma hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 08:34
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 08:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suudi Arabistan ile güneş enerjisi projelerini içeren 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerine eşlik eden heyette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dev anlaşmanın detaylarını da açıkladı. Sivas ve Karaman'da güneş santrallerinin kurulacağını söyleyen Bayraktar, projenin temelini 2027’de atacaklarını belirtti. Bakan Bayraktar projeyle birlikte Türkiye'de bugüne kadar görülen en ucuz fiyatla elektrik alınacağını bildirdi.

Türkiye'ye dev yatırım! İki ilde kurulacak: 2 milyondan fazla hane faydalanacak

BÜYÜK ÖLÇEKLİ VE ÇOK DAHA UCUZ FİYATLI ELEKTRİK

Görüşmelerin arından da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud, Sıuudi Arabistan Enerji Bakanlığı’nda ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma’ya imza koydu. Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından anlaşmanın detaylarını açıkladı. Türkiye’nin 2035 yılında güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç hedefine ulaşmayı hedeflediğini hatırlatan Bayraktar, bu güce ulaşırken her yıl 8-9 bin megavat yeni kapasiteyi sisteme katmaları gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda YEKA ihalelerinin, öztüketim amaçlı kurulan santral yatırımlarının ve depolamalı enerji projelerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar, "Bunlara bir ilave, yeni bir yöntem; hükümetler arası anlaşma yoluyla, ikili anlaşma yoluyla yaptığımız büyük ölçekli ve çok daha ucuz fiyatlı elektriği uzun süre boyunca ülkemize alabileceğimiz projelerdi" dedi.

Türkiye'ye dev yatırım! İki ilde kurulacak: 2 milyondan fazla hane faydalanacak

SİVAS VE KARAMAN'A KURULACAK

Anlaşma üzerinde uzun müzakerelerin yaşandığını ifade eden Bayraktar, "Bugün nihai olarak imzalarımızı attık. Esas itibariyle projenin kapsamı, yaklaşık 5 bin megavat. Bugün imza attığımız ilk kısım, 2 bin megavatlık güneş projelerini içeriyor. Bunun bin megavatı Sivas'ta, bin megavatı da Karaman Taşeli'nde gerçekleşecek" dedi. Anlaşmanın Türkiye açısından tarihi bir önemde olduğuna vurgu yapan Bayraktar, "Biz burada üretilen elektriği, özellikle Taşeli'ndeki proje için söylüyorum, kilovat başına 1,995 euro/cent bir bedelle alıyoruz. Türkiye, yaklaşık 25 yıl boyunca bu fiyattan elektrik alacak. Yani, Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız ve bunu Türkiye'deki tüketicilere, vatandaşlarımıza sunacağız" ifadelerini kullandı. Bayraktar, Sivas’ta yapılacak santralden ise 2,3415 euro/cent üzerinden 25 yıl boyunca elektrik alımı yapılacağını kaydetti.

Türkiye'ye dev yatırım! İki ilde kurulacak: 2 milyondan fazla hane faydalanacak

YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bakan Bayraktar, "Bu 2 bin megavatlık ilk fazdaki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım demek. Bu da aynı zamanda doğrudan dış finansmanın ülkemize gelmesi demek. Bunun bir kısmı buradaki kaynaklardan, bir kısmı da uluslararası finansal kuruluşlardan sağlanmış olacak" dedi. Projede yüzde 50 mertebesinde bir yerlileştirme istediklerini anlatan Bayraktar, "Bu atılan imzalar sonrasında yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

PROJENİN TEMELİ 2027’DE

Projenin temelini 2027’de atacaklarını ifade eden Bakan Bayraktar, 2027'nin sonuna doğru ilk fazı tamamlamayı, 2028 ve 2029'da da projenin tümüyle tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

