 Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-ABD geriliminde net mesaj: 'Askeri müdahaleye karşıyız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan medyasına ABD ve İran arasındaki süren gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgeyi ateşe atacak her gerilimin karşısında olduğunu vurgulayan Erdoğan, çatışmayı önleyecek her adım için hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-ABD geriliminde net mesaj: 'Askeri müdahaleye karşıyız'
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.02.2026
22:03
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
22:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır turuna başladı. İki ülkenin liderleriyle Gazze ve İran başta olmak üzere bölgesel sorunlar ve Türkiye ile ikili ilişkiler hakkında önemli konuları ele alacak. Ziyaretinde Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Şarkul Avsat'a mülakat veren Erdoğan çok sayıda önemli konuya temas etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-ABD geriliminde net mesaj: 'Askeri müdahaleye karşıyız'

"ATEŞE ATACAK HER ADIMIN KARŞISINDAYIZ"

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerden sonuç çıkması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Türkiye'nin barış yanlısı tutumundaki rolüne vurgu geldi. Erdoğan, "Türkiye, İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır" ifadelerini kullanarak, "Bölgeyi ateşe atacak her adımın karşısında, barışı güçlendirecek her adımın yanındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-ABD geriliminde net mesaj: 'Askeri müdahaleye karşıyız'

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİNDE DOSTLUK VURGUSU

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin bölgede güvenlik ve istikrar açısından nasıl değerlendirildiğine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin tarihî bağlara, güçlü devlet geleneklerine ve bölgesel sorumluluk bilincine sahip iki dost ülke olduğunu belirterek, bu ilişkinin yalnızca ikili gündemle sınırlı olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluğun aynı zamanda bölgesel huzur, istikrar ve refah açısından stratejik bir mahiyet taşıdığını vurguladı.
Ziyaretin ana gündemine ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel meselelerde istişareyi derinleştirmeyi ve ikili ilişkileri somut alanlarda ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi. Programın iş dünyasını da kapsayacak şekilde kurgulanmasının ekonomik iş birliğini ileriye taşıma iradesinin bir yansıması olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemde Filistin, Gazze’de kalıcı ateşkes ve Suriye başta olmak üzere bölgesel başlıkların bulunduğunu, ekonomik boyutta ise ticaret, yatırımlar ve ortak projelerin ele alınacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni iş birliği adımlarında sahada karşılığı olan, sürdürülebilir ve somut projelere odaklandıklarını, ekonomi, ticaret, yatırımın yanı sıra enerji, turizm, ulaştırma ve lojistik alanlarında ciddi potansiyel gördüklerini, savunma sanayisinde ise karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-ABD geriliminde net mesaj: 'Askeri müdahaleye karşıyız'

İRAN MESELESİ: "ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ"

İran’la ilgili son gerilim bağlamında muhtemel bir çatışmanın önlenmesine yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yeni bir savaşın yaşanmasını kesinlikle istemediklerini, meselelerin diyalog ve sağduyu ile çözülmesinden yana olduklarını vurguladı. İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduklarını her platformda dile getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınılması gerektiğini muhataplarına ilettiklerini söyledi. Türkiye’nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeyi ateşe atacak her adımın karşısında, barışı güçlendirecek her adımın yanında olduklarını kaydetti. Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle yürütülen istişare ve koordinasyonun önemine de dikkat çekti.

GAZZE’DE BARIŞ PLANI’NIN İKİNCİ AŞAMASI

Gazze barış planının ikinci aşamasının önündeki zorluklara ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin kırılganlığının en büyük engellerden biri olduğunu belirterek, sivillerin korunması, insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve zorla yerinden edilmelerin sona erdirilmesinin temel öncelikler olduğunu söyledi. Yeniden imar çalışmalarının vakit kaybedilmeden başlatılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada güven tesis edilmeden kalıcı sükunetin sağlanamayacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin gerekli şartlar oluştuğunda Gazze’de barışa katkı sunmaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-ABD geriliminde net mesaj: 'Askeri müdahaleye karşıyız'

TERÖR ÖRGÜTLERİNE ALAN AÇMAYAN SURİYE TÜRKİYE İÇİN ÖLÇÜ

Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG/YPG arasında yürütülen temaslara ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada ve diplomaside ortaya çıkan müspet gelişmelerin Suriye’de yeni bir siyasi ufkun mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal birliğin güçlendirilmesi ve devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için ölçünün komşularına tehdit üretmeyen ve terör örgütlerine alan açmayan bir Suriye olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin geleceğinin Suriyelilerin iradesiyle şekilleneceğini ifade etti.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ: "İNSANİ YARDIMLAR SÜRÜYOR"

Sudan’da devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki savaşın bin gününü doldurduğunu, Sudan halkının ağır bedeller ödediğini belirtti. Türkiye’nin barışın sağlanması için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Port Sudan’da TİKA ofisi ve Ziraat Bankası şubesinin yeniden açıldığını, Türk Hava Yolları’nın seferler başlattığını ve insani yardımların sürdüğünü aktardı. Erdoğan, Suudi Arabistan, ABD ve Mısır’ın yürüttüğü yapıcı girişimleri değerli bulduklarını da kaydetti.

SOMALİLAND MESELESİ

İsrail’in Somaliland’ı tanımasına ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararın gayrimeşru olduğunu ve Türkiye’nin bu kararı yok hükmünde gördüğünü söyledi. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Somali’nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerinin ve uluslararası kuruluşların kararı reddeden açıklamalarını kıymetli bulduklarını ifade etti.

#Gündem
