Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'ye yabancı yatırımda yüzde 27,1 artış

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın hazırladığı 2025 Dünya Yatırım Raporu'nda kesinleşen verilere göre 2024'te küresel doğrudan yatırımların yüzde 11 düştüğü bir ortamda Türkiye yüzde 10,2 artışla 11,7 milyar dolar yatırım çekmeyi başardı.

Türkiye'ye yabancı yatırımda yüzde 27,1 artış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 15:01

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, yılın ilk yarısına dair ellerindeki verilerin yürütülen çalışmaların somut sonuçlarını almaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "İlk yarıda kaydedilen yüzde 27,1'lik artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin net bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye yabancı yatırımda yüzde 27,1 artış

TÜRKİYE'YE GELEN ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM HACMİ ARTTI

Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 yılı haziran ayı verilerine göre Türkiye'ye gelen () hacminin yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,1 artarak 6,3 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi.

Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış UDY tutarının 13,1 milyar dolar olarak kaydedilerek, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine eriştiğine işaret edilen açıklamada, verilere göre, yılın ilk yarısında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında Hollanda'nın birinci, Kazakistan'ın ikinci ve ABD'nin üçüncü sırada konumlandığı ifade edildi. Açıklamada bu ülkeleri sırasıyla Almanya, Azerbaycan, İsviçre, Fransa, BAE, Birleşik Krallık ve Avusturya'nın takip ettiği aktarıldı.

Türkiye’ye yabancı yatırımda yüzde 27,1 artış

Sektörel bazda incelendiğinde, yılının ilk yarısında yüzde 47 payla toptan ve perakende ticaret sektörünün en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör olduğuna vurgu yapılan açıklamada, imalat sektörünün yüzde 27 payla ikinci sırada yer aldığı, finans ve sigorta faaliyetleri sektörünün yüzde 8 payla üçüncü sırada konumlandığı kaydedildi.

Türkiye’ye yabancı yatırımda yüzde 27,1 artış

Açıklamada, Türkiye'nin ekonomideki istikrarlı politikaları ve stratejik konumunun sonucu olarak değerlendirilen bu artışın, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen ülkenin uluslararası yatırımcılar nezdindeki cazibesinin güçlendiğini gösterdiğine işaret edildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun görüşlerine de açıklamada yer verildi. Dağlıoğlu, "Dünyanın Bağlantı Noktası" olarak adlandırdıkları vizyonları doğrultusunda, Türkiye'yi bir ekonomik güç merkezi olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

Türkiye’ye yabancı yatırımda yüzde 27,1 artış

Jeostratejik konumu, yetenekli insan kaynağı ve gelişmiş altyapısıyla Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde önemli bir aktör haline geldiğini ve gelişmekte olan ülkelerden daha güçlü bir performans sergilediğini belirten Dağlıoğlu, "Geçtiğimiz haziran ayında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) hazırladığı 2025 Dünya Yatırım Raporu'nda kesinleşen verilere göre 2024 yılında küresel doğrudan yatırımların yüzde 11 düştüğü bir ortamda Türkiye, yüzde 10,2 artışla 11,7 milyar dolar yatırım çekmeyi başardı." yorumunu yaptı.

Türkiye’ye yabancı yatırımda yüzde 27,1 artış

2025 YILINDA HIZ KESMEDEN DEVAM

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen başarılı performansın 2025 yılının ilk yarısında da hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Özellikle girişimcilik ekosistemindeki teknoloji yatırımlarının kendilerini sevindiren önemli aşamalar kaydettiğini belirten Dağlıoğlu, "2025 yılının ilk yarısına dair elimizdeki veriler gösteriyor ki yürüttüğümüz çalışmaların somut sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İlk yarıda kaydedilen yüzde 27,1'lik artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin net bir göstergesi." açıklamasını yaptı.

Türkiye’ye yabancı yatırımda yüzde 27,1 artış

Dağlıoğlu, Türkiye'nin uluslararası doğrudan performansının özellikle nitelikli yatırımlar alanında artarak sürmesine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Katma değeri yüksek, nitelikli UDY projelerini önceleyen bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu kapsamda sadece ekonomik büyüklük değil özellikle teknoloji transferi sağlayan, istihdam yaratma potansiyeli yüksek, tedarik zinciri entegrasyonunu güçlendiren ihracat odaklı yatırım projelerine öncelik veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de stratejimiz doğrultusunda yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte yatırımcısına en çok kazandıran otomobil
Ticaret ve perakende satış hacmi haziranda yıllık bazda arttı
ETİKETLER
#türkiye ekonomi
#uluslararası doğrudan yatırım
#ekonomi politikaları
#yatırımlar
#Udy
#Yatırımcı Güveni
#Ekonomi
