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 | Kübra Çelepi

Türkiye’ye yatırım yağmuru: 11,3 milyar dolar akın etti! Hollanda lider ABD takipte

Türkiye, küresel yatırım akışlarının azaldığı 2024 yılında 11,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekerek istikrarlı bir yatırım ortamı sundu. Yabancı yatırımlar yüzde 5,6 büyüdü. 2024’te Türkiye’ye güven arttı.

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Türkiye’ye yatırım yağmuru: 11,3 milyar dolar akın etti! Hollanda lider ABD takipte
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 13:44

Türkiye 2024'te 11,3 milyar dolar UDY çekti. Türkiye, küresel yatırım ortamındaki belirsizliklere rağmen 2024 yılında 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekti. En çok yatırım Hollanda'dan geldi, onu Almanya ve ABD izledi. Sektörel bazda en fazla yatırım imalat sektörüne yapıldı.

TÜRKİYE’YE YATIRIM YARIŞI KIZIŞTI

Türkiye ekonomisine güçlü destek devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre küresel ölçekte yatırım akışlarının baskı altında olduğu bir dönemde Türkiye, istikrarlı ve rekabetçi bir yatırım ortamı sunarak yatırımcı ilgisini sürdürdü. Türkiye, geçtiğimiz yıl 11,3 milyar dolar uluslararası yatırım çekti. UDY miktarı 2023 yılına göre %5,6 artış göstererek 11,3 milyar dolara ulaştı.

İMALAT SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Sektörel bazda incelendiğinde 2024’te en fazla uluslararası yatırım çeken sektör 2,3 milyar dolarla imalat oldu. İmalat sektörü toplam UDY’nin yüzde 34,5’ini oluştururken, onu yüzde 25,3 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 7,2 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.

HANGİ ÜLKE NE KADAR YATIRIM YAPTI?

Türkiye’ye 2024 yılında en fazla yatırım yapan ülkeler arasında Hollanda yüzde 23,6’lık pay ile ilk sırayı alırken, onu yüzde 11,5 ile Almanya ve yüzde 10,3 ile ABD takip etti. Bu ülkeleri sırasıyla İrlanda, Azerbaycan, İsviçre, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa ve Norveç izledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Uluslararası doğrudan yatırım nedir?
Doğrudan yabancı yatırım ya da doğrudan yabancı sermaye yatırımı, portföy yatırımları dışında kalan, bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir veya birkaç firma ile ortaklık hâlinde gerçekleştirdiği yatırılabilir kaynakların bir başka ülkeye taşınmasıdır.
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