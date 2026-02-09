Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Uber'den yeni hamle! Getir'i satın alıyor

Uber, yatırım fonu Mubadala’nın portföyünde yer alan Getir’in teslimat hizmetlerini satın alıyor. Firma, Getir'in Türkiye'deki yemek, market, çarşı ve su portföyünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
16:53
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
16:59

Uber ve Getir'den yapılan açıklamaya göre, satın alma süreci, ilgili resmi kurumların onayları ve işlem koşullarının yerine getirilmesinin ardından sonuçlanacak. Bu anlaşma Getir'i ve Trendyol Go'yu Uber çatısı altında buluşturacak.

Uber'den yeni hamle! Getir'i satın alıyor

İşlemin onaylanmasının ardından Uber, Getir ve Trendyol Go'nun farklı yetkinliklerini bir araya getirerek ekosistemin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu sinerji sayesinde tüketicilere sunulan seçeneklerin artırılması, kuryeler için yeni kazanç fırsatlarının yaratılması ve Türkiye genelindeki işletmeler için talebin canlandırılması amaçlanıyor.

Süreç tamamlandığında Getir kullanıcıları, homelier Getir uygulaması üzerinden erişmeye devam ederken Trendyol Go'nun geniş restoran ağından da yararlanabilecekler. Benzer şekilde Trendyol Go kullanıcıları, Getir ve GetirBüyük hizmetlerine doğrudan kendi uygulamaları üzerinden ulaşabilecek.

Uber'den yeni hamle! Getir'i satın alıyor

YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, "Büyüyen dijital ekonomisi ve dinamik tüketici kitlesiyle Türkiye, Uber'in uzun vadeli yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğü bir pazardır. Bu iki güçlü platformu bir araya getirerek; tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer yaratan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uber'den yeni hamle! Getir'i satın alıyor

Mubadala Investment Company Grup CEO Vekili Waleed Al Mokarrab Al Muhairi de "Mubadala, Getir'in Türkiye'de öncü ve lider bir yemek ve ultra hızlı market teslimatı platformu olma yolculuğunda, şirketin destekçisi oldu. Bu işlem, Getir'deki iş modelinin gücünün ve özellikle geçtiğimiz yıl kaydedilen büyük ilerlemenin bir yansımasıdır. Mubadala için son derece cazip bir pazar olan Türkiye'de, uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uber'den yeni hamle! Getir'i satın alıyor

GETİR'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Getir Üst Yöneticisi (CEO) Batuhan Gültakan ise şunları kaydetti: "Bu anlaşma, Getir için önemli bir dönüm noktası ve ekibimizin ülkemizde inşa ettiği güçlü operasyonel modelin ve yarattığı lider markanın bir kanıtıdır. Getir'in öncü ultra hızlı teslimat uzmanlığını Uber'in küresel ekosistemine taşıyacak olmaktan ve tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve tedarikçiler için deneyimi geliştirmeye devam etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Mubadala'nın desteğiyle başardıklarımızdan gururluyuz, Uber ailesinin bir parçası olarak büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

#Ekonomi
