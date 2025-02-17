UBS açıkladı! Altın fiyatı o seviyeyi geçecek

UBS, altın fiyatlarında hedef yükseltti. UBS analistleri, altın fiyatlarının önümüzdeki yıllarda 3.200 (yaklaşık 116 bin lira) doların üzerine çıkabileceğini ve daha sonra yüksek seviyelerde dengelenebileceğini tahmin etti.

ALTIN 3200 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK

UBS, altın fiyatlarına ilişkin tahminini revize etti. UBS stratejistleri, 2025 yılının başında alıcılı bir seyir izleyen altına ilişkin 3.200 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

UBS stratejisti Joni Teves, yayımladığı bir araştırma notunda, “Henüz Şubat ayındayız ancak finansal piyasalarda çok şey yaşandı. Altın piyasası özelinde bakıldığında, yılın başından itibaren eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketleri sonrası rekor seviyeler kaydedildi” ifadelerini kullandı. Teves’e göre altın, zirvesineyse 2025’in son çeyreğinde ulaşacak.

BloombergHT’nin haberine göre, Altının 2025 başından bu yana getirisiyse yüzde 10 oldu.