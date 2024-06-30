Üç çocuklu ailelere vergi indirimi ve uygun kredi verilecek! Ucuz konut için de düğmeye basıldı

30 Haziran 2024 12:33 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:32

İzmir'de bir yangın daha! Yoldan geçenler seferber oldu

İzmir'de bir yangın daha! Yoldan geçenler seferber oldu

Hükümet dar gelirli vatandaşlar için düğmeye bastı.

Üç çocuktan sonra ailelere vergi indirimi ve aldıkları kredilerde faiz oranlarının düşük tutulması gibi uygulamalar hayata geçmeye hazırlanıyor.

Ayrıca sosyal yardımların tek çatı altında toplamasına karar verildi. Sosyal yardım kriterleri de netleşti.

Dar gelirli vatandaşlar için ucuz konut projeleri de verilecek.

3 ÇOCUĞA VERGİ İNDİRİMİ VE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Üç çocuklu aileler için müjde verildi. Hem vergi indirimi hem de çok uygun ev kredisi uygulanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmalarıyla sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak.

Yardım almak isteyenler için hane halkı geliri ve mülk sahipliği gibi birçok alanda detaylı incelemeler yapılacak.

Yardıma muhtaç olmayanların yardım almasını engelleyen uygulamalar hayata geçecek.

Emekli, asgari ücretli ve dar gelirliye kira yardımı, gıda yardımı, çocuk bakım desteği gibi ek destekler verilecek.

Mevcut desteklerin de tutarları yenilenecek. Aynı kişi birkaç yerden yardım alamayacak.

DAR GELİRLİYE UCUZ KONUT

Hükümet dar gelirli vatandaşa ucuz konut verecek. Süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ yürütecek.

Çalışmanın detayları önümüzdeki günlerde belli olacak.