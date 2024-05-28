Uçmaya hazır olun! THY duyurdu: En düşük maaş 40 bin lira olacak

28 May 2024 13:43 - Güncelleme : 28 May 2024 13:57

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı unvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak. "Take-Off Kabin" ilanı için THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden alınan başvurular bugün sona eriyor.

THY HOSTES MAAŞLARI NE KADAR?

Kabin memuru maaşlarına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, bu maaşlar genellikle firmanın politikalarına, çalışma koşullarına ve çalışılan şehre göre değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak, kabin memuru maaşlarının 40.000 TL ile 80.000 TL arasında değiştiği belirtilmektedir. Ancak, havayolu şirketlerinin maaş skalaları farklılık gösterebilir ve belirtilen rakamlar tahminidir. Kesin ve güncel bilgiyi, iş görüşmesi sırasında ilgili havayolu şirketiyle görüşerek öğrenmek en doğru yaklaşım olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

FİZİKSEL ŞARTLAR

•Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.)

•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Görselde belirtilen beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları'nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür. Üniforma kullanımına ilişkin bilgi vermek üzere oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

*Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedeflerine uygun olarak yeni kabin memurları alacak. Açıklanan başvuru detaylarına göre, adaylar için belirlenen başlangıç maaşı 40 bin TL olarak dikkat çekiyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Türk Hava Yolları'nın yeni ilanına göre, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş, en az lise mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Adaylar, THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, seçim sürecinden başarıyla geçmeleri durumunda, İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık bir eğitim sürecine katılacaklar. Eğitimi tamamlayanlar ise kabin memuru olarak uçuş görevlerine başlayacaklar. Adaylar, THY'nin resmi kariyer portalı olan "kariyer.thy.com" üzerinden ilanlara başvurabilirler.