Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılan Uraloğlu, Şam Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Suriyeli mevkidaşını Türkiye'ye davet eden Uraloğlu, "İki ülke arasında tesis edilecek ilişkilerin bölge barışına katkı sağlayacağını umut ediyoruz" dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Uraloğlu Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı. Şam Havalimanı’nda önemli açıklamalar yapan Uraloğlu "İki ülke arasında tesis edilecek ilişkilerin bölge barışına katkı sağlayacağını umut ediyoruz" dedi.

İşte Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarından satır başları;

“Suriye’yi bağımsızlığına kavuşturdukları için kendilerini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Ulaştırma olmadan hiçbir şey olmaz. Eğer bir yerlere ulaşamazsak, birbirimizle kavuşamazsak bir şey yapamayız demektir. Onun için bu iki günlük ziyaretimizde ulaştırma alanında daha neler yapabiliriz, ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunu beraberce konuşacağız.

Biz, en uzun sınıra sahip iki ülkeyiz. O anlamda da hem birbirimize ulaşmamız lazım, hem de birbirimizin ülkeleri üzerinden diğer ülkelere beraberce ulaşmamız lazım.

Havacılık, kara yolu taşıması, deniz yolu, demir yolu ve iletişim alanında neler daha iyi yapabiliriz diye iki gün boyunca konuşacağız. Sayın Bakanın, 5 yıllık bir bakanlık tecrübesi olduğunu biliyorum ve Türkiye ile Suriye’nin ilişkilerine ne kadar kıymet verdiğini biliyorum. Onun için kendisinin bu bakanlıkta olması iki ülke için şanstır diye düşünüyorum.

İki ülke arasında tesis edeceğimiz güzel ilişkiler, hem iki ülkenin gelişmesine hem de bölgemizdeki barışa katkı sağlayacaktır diye umut ediyorum. Ve tüm basın mensuplarının önünde kendisini Türkiye'ye davet ediyorum”