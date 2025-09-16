Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası çizildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelecek dönemde lojistik yatırımlarına ülkenin dört bir yanında devam edeceklerini belirterek, "Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 12:00

ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2028 Dönemi Yatırım Programı hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

sektöründe çalışmaların hız kesmeden bu dönemde de devam edeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Mersin-Gaziantep, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projelerine ilaveten ikinci hat yapımlarına, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımlarına, iltisak hatlarına, hat kapasitesini, verimliliğini artırmaya ve raylı sistem araçlarının yerli üretimine yönelik projelere öncelik vereceğiz." diye konuştu.

Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası çizildi

"TÜRKİYE HAVACILIKTA DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINDA YER ALIYOR"

Uraloğlu, deniz yolu sektöründe de çalışmaların devam ettiğini ve "mavi vatan"da ülke olarak daha güçlü olmak için yatırımları sürdüreceklerini ifade ederek, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ile Rize İyidere Limanı'na yönelik yatırımların öncelikleri arasında olacağını, tüm limanlardaki işlemleri, maliyetleri ve bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırımlara ve projelere önem vereceklerini anlattı.

Havacılıkta Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Mevcut havalimanlarında uçuş güvenliğinin sürdürülebilmesini teminen pist, apron ve taksi yolu onarım ve iyileştirmeleri ile hava seyrüsefer emniyetini artırıcı projelere ağırlık vereceğiz. Sadece hava yolu değil, kara yollarında da yatırımlarımız sürecek. 12'nci Kalkınma Planı'nda belirtilen öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesini, varlık yönetim sisteminin geliştirilmesini ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesini sağlayacak yatırımlar ile kara yollarında trafik güvenliği yatırımlarını önceliklendireceğiz. Ayrıca, ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1000 aracın üzerinde olan güzergahlarda bitümlü sıcak karışım kaplama projelerine öncelik sağlayacağız."

Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası çizildi

KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TALEBE VE YOĞUNLUĞA GÖRE DEVREYE ALINACAK

Uraloğlu, vatandaşlara hizmet yolunda ulaşımın her modunda 3 yıllık yol haritası belirlediklerine işaret ederek, bakanlık olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayanların trafik sorununun çözümü için kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemlere öncelik verileceğini ifade eden Uraloğlu, "Bunların yetersiz kaldığı güzergahlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecek. Ayrıca raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari saatte 7 bin yolcu, hafif raylı sistemler için asgari saatte 10 bin yolcu, metro sistemleri için ise asgari saatte 15 bin yolcu düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası çizildi

Uraloğlu, otoyol sektöründe yapılacak çalışmalara değinerek, tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak, üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verileceğini söyledi.

Lojistik yatırımlarına da ülkenin dört bir yanında devam edeceklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek, yeni yapılacak yük ve lojistik merkezlerini yük talebinin yüksek olduğu demir yolu koridorlarında planlayacağız. Türkiye'nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını geliştireceğiz. Ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıracak projeler ile Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerin ve üslerin yapımına öncelik ve ağırlık vereceğiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcıları için kritik uyarı: Rüzgâr tersine dönüyor: Uzmanlar düşüş için tarih verdi
Otomobil alacaklar dikkat: İkinci elde kilometre skandalı: Ticaret Bakanlığı harekete geçti
ETİKETLER
#havaçılık
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#lojistik
#kara yolu
#ulaştırma
#altyapı
#demir yolu
#Deniz Yolu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.