Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Uludağ İhracatçı Birlikleri eylül ayında 3 milyar 899 milyon dolar ihracata imza attı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre artarak 3 milyar 899 milyon 100 bin dolar oldu. Birliğin 9 aylık ihracat tutarı, yüzde 12,71'lik artışla 31 milyar 514 milyon 150 bin doları yakaladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 12:42

İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamaya göre, birliğin 9 aylık tutarı, yüzde 12,71'lik artışla 31 milyar 514 milyon 150 bin dolara ulaştı. Birliğin bünyesindeki Uludağ Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) eylül ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 3 milyar 259 milyon 885 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB'nin yılın 9 ayındaki ihracat toplamı da yüzde 14,7'lik artışla 26 milyar 695 milyon 989 bin dolara ulaştı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri eylül ayında 3 milyar 899 milyon dolar ihracata imza attı

Uludağ İhracatçıları Birliği (UTİB) de eylülde 99 milyon 960 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-eylül dönemi ihracatı 908 milyon 573 bin dolar oldu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri eylül ayında 3 milyar 899 milyon dolar ihracata imza attı

Eylül ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2'lik artışla 68 milyon 116 bin dolar olan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) 9 aylık dış satımı, 666 milyon 23 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri eylül ayında 3 milyar 899 milyon dolar ihracata imza attı

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), eylülde 23 milyon 590 bin dolar ihracat yaptı. Birliğin 9 aylık ihracatı 219 milyon 667 bin dolara ulaştı. Eylülde 30 milyon 117 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 9 aylık dönemde 142 milyon 998 bin dolarlık dış satışa imza attı. UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin ihracatı da 417 milyon 432 bin dolar olarak kaydedildi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri eylül ayında 3 milyar 899 milyon dolar ihracata imza attı

Açıklamada rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerinin gayretli çalışmalarıyla eylülde ihracatı artırmayı sürdürdüklerini belirterek, "İhracata yönelik faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yılı yine rekorla kapatmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ucuz kiranın formülü: TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
Emekli ve memur zammı için kritik ipucu: Herkesin maaşı değişecek!
ETİKETLER
#tekstil
#ihracat
#otomotiv
#Uludağ
#Uludağ İhracatçılar Birlikleri
#Hazır Giyim
#Meyve Sebze
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.